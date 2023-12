Sechzig gegen RWE abgesagt - Haching-Halle neu angesetzt

Ein Drittliga-Spiel kann am Wochenende nicht wie geplant stattfinden, ein bereits ausgefallenes wurde inzwischen neu angesetzt.

Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer hatte am Vormittag schon nicht gerade zuversichtlich geklungen - nun ist die Spielabsage amtlich. 1860 München gegen Rot-Weiss Essen findet wegen des Wintereinbruchs in den vergangenen Tagen in der bayerischen Landeshauptstadt nicht wie geplant an diesem Samstag statt.

Der Rasen im Stadion an der Grünwalder Straße ist inzwischen wegen der Rasenheizung zwar wieder grün, doch aufgrund der "verschneiten und unter dem Schnee vereisten Ränge in West- und Ostkurve sowie der verschneiten Zuwegung rund um das Stadion entschied sich die Stadt München, das Stadion über das kommende Wochenende hinaus zu sperren, da die Sicherheit der Besucher nicht ausreichend gewährleistet werden kann".

Davon habe sich am Mittwochmittag auch die Platzkommission des DFB überzeugt, die nach einer Besichtigung vor Ort "einer rechtzeitigen Absetzung der Partie" zugestimmt habe - auch im Sinne der Planungssicherheit für alle Beteiligten, vor allem der auswärtigen Löwen-Fans, der Auswärtsfans aus Essen sowie der TV-Produktion.

Wann das Spiel nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Die bereits gekauften Tickets behalten für das Nachholspiel ihre Gültigkeit.

Haching-Halle am 7. Februar

Das Spiel der SpVgg Unterhaching gegen den Halleschen FC ist indes neu terminiert worden. Die am vergangenen Freitag abgesagte Partie findet nun am Mittwoch, den 7. Februar 2024, statt. Anpfiff ist um 19 Uhr.