Sechelmann fehlt Magdeburg "bis auf Weiteres"

Der 1. FC Magdeburg muss vorerst ohne Tim Sechelmann auskommen. Wie der Tabellenführer der 3. Liga am frühen Mittwochabend bekannt gab, hat sich der Abwehrspieler im Training verletzt.

Kann in den nächsten Wochen nicht auflaufen: Magdeburgs Verteidiger Tim Sechelmann. Getty Images

Erst das 1:2 gegen die Würzburger Kickers, dann das 2:3 gegen den Halleschen FC: Magdeburg führt die Tabelle der 3. Liga zwar nach wie vor an, allerdings hat die Mannschaft von Trainer Christian Titz zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen müssen. Am Mittwoch nun der nächste Rückschlag für den FCM: Tim Sechelmann wird, so die Mitteilung des Vereins, "bis auf Weiteres ausfallen".

Der 22-Jährige ist in dieser Saison in sechs der zehn Punktspiele zum Einsatz gekommen (kicker-Notenschnitt 3,67), hat sich nun aber einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen. Damit fehlt Sechelmann den Magdeburgern nicht nur beim kommenden Heimspiel am Montag gegen Türkgücü München (19 Uhr, LIVE! bei kicker) - der Abwehrspieler steht Titz auch bei den darauffolgenden Aufgaben nicht zur Verfügung.