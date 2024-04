Schürrle peilt Ultra-Marathon an: "Ich würde gerne 100 Kilometer laufen"

André Schürrle hat seine Karriere vor vier Jahren mit 29 Jahren beendet. Sportlich ist er immer noch unterwegs - allerdings spielt der Ball dabei keine große Rolle mehr.

"Ich brauche keinen Beifall mehr", sagte Schürrle 2020 zum Spiegel und beendete seine Karriere ungewöhnlich früh. Der Stürmer berichtete vor knapp vier Jahren, dass er zuletzt oft einsam gewesen sei, gerade als "die Tiefen immer tiefer wurden und die Höhepunkte immer weniger".

Und heute? Via Social Media lässt er an seinem Leben teilhaben und der 33-Jährige scheint Spaß dabei zu haben. Über fünf Millionen Follower sehen wie Schürrle Eisbaden geht, auf Berge steigt (gerne oben ohne bei Minustemperaturen) oder Marathon läuft. Zuletzt schaffte er die 42,195 Kilometer unter anderem in Barcelona.

Am Sonntag startet Schürrle in Berlin und hat ein Ziel: "Auf Basis meines Trainings und zur Motivation habe ich mir mal eine Zeit von 1 Stunde, 30 Minuten vorgenommen. Das wäre schon sehr, sehr schnell, aber ich nehme mir 1:30 Stunden mal vor und dann mal sehen, was am Ende herauskommt", sagte der Weltmeister von 2014 im Interview des Magazins Fitbook.

"Damit hat man als Fußballer für gewöhnlich nichts am Hut"

"10, 20 oder sogar 30 Kilometer laufen - damit hat man als Fußballer für gewöhnlich nichts am Hut. Deswegen ist es etwas ganz Neues, und das ist auch der Grund, warum ich es mache. Ich sehe genau darin die Herausforderung, in einer Sache wieder quasi ein Amateur zu sein und daran zu arbeiten", sagte der 33-Jährige.

Doch dabei soll es nicht bleiben. "Ich würde gerne mal 100 Kilometer laufen, also einen Ultra-Marathon. Dann stehen dieses Jahr noch ein paar hohe und schwierige Berge an, die ich besteigen möchte", sagt Schürrle, der seinen Körper ganz offensichtlich an Grenzen bringen möchte. Zur Regeneration empfiehlt er übrigens "sehr viel dehnen, Kälte- und Wärmebehandlungen und gut ernähren".

Seine Profi-Karriere begann Schürrle in der Saison 2009/10 beim 1. FSV Mainz 05, über Bayer 04 Leverkusen (2011-2013) ging es zum FC Chelsea. Im Frühjahr 2015 holte der VfL Wolfsburg Schürrle in die Bundesliga zurück, im Sommer 2016 ging es weiter zum BVB. Die Dortmunder verliehen Schürrle zuletzt an den FC Fulham und Spartak Moskau.

Insgesamt bestritt Schürrle 207 Bundesliga-Spiele, in denen er 51 Tore erzielte. In der Premier League traf er für Chelsea in 68 Einsätzen 17-mal. Die Meister-Medaille der Blues bekam Schürrle 2014/15, auch wenn er den Verein im Winter Richtung Wolfsburg verlassen hatte. Mit dem VfL (2015) und dem BVB (2017) gewann Schürrle den DFB-Pokal.