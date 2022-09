Schröders Lob für Lo: "Er hat das Team getragen"

Nach dem erfolgreichen Auftakt beim der Heim-EM gegen Frankreich verteilte Dennis Schröder viel Lob. Einen hob der Kapitän besonders hervor.

Von der Basketball-EM in Köln berichten Frederik Paulus und Carsten Schröter-Lorenz

Mit viel Energie war das deutsche Team dem Vize-Olympiasieger Frankreich begegnet. Intensität, die vor allem von der Ersatzbank kam, wie Schröder nach dem 76:63-Sieg über Frankreich vor euphorisierten rund 18.000 Zuschauern betonte: "Die Leute, die von der Bank kamen, haben einen super Job gemacht." Gemeint waren damit vor allem Johannes Thiemann (14 Punkte, sechs Rebounds), Niels Giffey (14/4) - und Maodo Lo (13/5).

Der Guard von Meister Alba Berlin stach mehrmals hervor, nicht nur als Takt- und Impulsgeber, sondern auch mit teils spektakulären Aktionen. "Maodo hat das Team heute getragen", sagte Schröder, der den Einsatz seines 29-jährigen Teamkollegen stellvertretend für die Teamchemie sah. "Ich habe nichts getroffen, aber im Endeffekt haben wir trotzdem Defense gespielt. Das ist, was unsere Identity ist. So müssen wir weitermachen."

Auch Gordon Herbert zollte Lo Respekt, hob dabei auch seine Entwicklung in den vergangenen Jahren hervor. "Er war in der vergangenen Saison der beste Point Guard in der Euroleague", sagte der Bundestrainer. "Manchmal habe ich mich gefragt, wieso er noch in Berlin spielt" - und eben nicht in der NBA.

Der so Gelobte selbst gab sich nach dem Spiel ganz bescheiden. "Wir sind alles gute Jungs, wir verstehen uns, haben ein gewisses Verständnis miteinander. Darauf muss man aufbauen", sagte Lo. "Es war ein toller Sieg. Wir haben durch die Defense das Spiel gewonnen und Akzente gesetzt. Das könnte ein Sieg sein, der uns Identifikation gibt. Es ist cool, wenn man beim Einstieg ins Turnier so etwas hat, das einem Selbstvertrauen gibt."

Trotz des euphorisierenden und überzeugenden Auftakterfolgs - Lo richtete den Blick schon nach vorne auf die Begegnung am Samstag, wenn es in Köln gegen Bosnien geht: "Wir müssen uns neu fokussieren. Wir spielen noch mehrere Spiele und müssen genau so gut spielen und das Momentum weiter ausbauen."