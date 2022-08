Schröder kann EM-Auftakt "kaum erwarten"

Deutschlands Kapitän Dennis Schröder fiebert dem EM-Auftakt gegen Frankreich entgegen. "In München war die Stimmung schon fantastisch.

Jetzt wird es noch einmal viel voller. Das wird unglaublich", sagte der NBA-Profi am Mittwochabend in Köln. In der Lanxess Arena treffen die deutschen Basketballer am Donnerstag (20.30 Uhr/Magentasport) auf den EM-Mitfavoriten. "Wir können es kaum erwarten. Wir sind bereit", sagte Schröder.

Für den derzeit vereinslosen Point Guard ist es die dritte EM seiner Karriere. Schröder erwartet ein schweres Auftaktspiel. "Frankreich hat eine sehr physische Mannschaft, eine sehr große. Wir müssen schnell spielen", gab der gebürtige Braunschweiger einen Einblick in die deutsche Taktik.

Die Franzosen zeigen durchaus Respekt vor der deutschen Mannschaft, auch wenn in Maximilian Kleber, Moritz Wagner und Isaiah Hartenstein einige NBA-Profis fehlen. "Es ist insgesamt eine sehr schwere Gruppe", sagte Frankreichs Coach Vincent Collet.

Dass die Generalprobe gegen Bosnien-Herzegowina in der vergangenen Woche verloren ging, wollte Collet nicht überbewerten. "Wir haben nicht gut gespielt gegen Bosnien. Aber manchmal sind solche Ergebnisse nicht schlecht. Wir haben danach gut gearbeitet."