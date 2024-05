Schreiber von Saarbrücken über Leipzig nach Dresden

In der laufenden Saison hatte Dynamo Dresden zwei gleichwertige Anwärter auf die Nummer eins unter Vertrag: Stefan Drljaca und Kevin Broll. Nun hat die SGD einen neuen aussichtsreichen Bewerber unter Vertrag genommen: Tim Schreiber (22), zuletzt an den 1. FC Saarbrücken verliehen, wechselt von seinem Stammverein RB Leipzig fest an die Elbe. Wie lange der Vertrag des gebürtigen Freitalers dort läuft, wurde nicht kommuniziert.