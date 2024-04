Schommers und der Zweckoptimismus: "Die Chance ist da und an die glaube ich"

Nach dem 1:4 in Essen steht der MSV Duisburg mit einem Bein in der Regionalliga. Trainer Boris Schommers gibt sich zwar kämpferisch, doch seine Worte haben etwas Zweckoptimistisches.

Der letzte Strohhalm? Nach dem 1:4 in Essen ist Duisburgs Chance auf den Klassenerhalt nur noch minimal. picture alliance/dpa/Revierfoto

Natürlich kann Boris Schommers seine Mannschaft nicht abschreiben. Und in der Theorie kann es ihr ja auch tatsächlich noch gelingen, den Sturz in die Viertklassigkeit abzuwenden. Der Punkt ist nur: Angesichts der derzeitigen Lage käme es schon einer Sensation gleich, sollte der MSV den Klassenerhalt tatsächlich noch schaffen.

Acht Punkte Rückstand und nur noch sechs Spiele: Die Duisburger Aussichten im Abstiegskampf sind äußerst düster. Das 1:4 in Essen könnte der entscheidende Nackenschlag gewesen sein - dabei war der Plan des MSV doch zunächst aufgegangen. Die Zebras verteidigten gut und gingen nach etwas mehr als einer halben Stunde sogar in Führung, kassierten kurz vor der Halbzeit aber den Ausgleich und hatte in der zweiten Hälfte keine Antwort mehr.

Auch Schommers fällt es "sehr, sehr schwer"

Als Schommers hinterher im Presseraum saß, räumte er ein, dass es auch ihm zumindest in dieser Stunde der Derby-Niederlage "sehr, sehr schwer" falle, an die Chance zu glauben - dann sagte er aber sehr wohl: "Ab morgen werde ich die Mannschaft wieder aufrichten, denn natürlich haben wir noch eine Chance, auch wenn es immer, immer schwerer ist. Aber die Chance ist da und an die glaube ich."

Waldhof Mannheim, FC Ingolstadt, SV Sandhausen, VfB Lübeck, Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden: So heißen die letzten Duisburger Gegner. Es könnten Vereine sein, denen der MSV in der nächsten Saison nicht mehr begegnen wird - außer, es geschieht doch noch ein mittelgroßes Fußballwunder von der Wedau.