Schommers missglückte Liga-Premiere: "Das reicht einfach nicht"

Nach einer zahnlosen Vorstellung beim 0:1 gegen Bielefeld kritisierte der neue MSV-Trainer Boris Schommers die Offensivleistung seiner Elf. Kapitän Sebastian Mai fand dagegen harsche Worte an den Unparteiischen.

Nach dem verpatzten Debüt von Boris Schommers, einer 0:1-Niederlage beim KFC Uerdingen im Landespokal, ist nun auch die Liga-Premiere des 44-Jährigen als Trainer des MSV verloren gegangen. Gegen Arminia Bielefeld unterlag eine offensiv völlig ungefährliche und ideenlose Zebra-Elf mit 0:1 und trägt weiterhin die Rote Laterne in Liga drei.

In einer zähen Partie geriet Duisburg vor knapp 15.000 Zuschauern in der heimischen Schauinsland-Reisen-Arena in Spielminute 38 durch DSC-Kapitän Fabian Klos in Rückstand, wovon sich der MSV auch im zweiten Durchgang nicht mehr erholte. Zwar stand Schommers' Elf defensiv, mit Ausnahme des Gegentores sowie einer vergebenen Großchance von Arminia-Verteidiger Leon Schneider, weitgehend stabil, vor dem gegnerischen Tor tauchte der MSV jedoch kaum ernsthaft auf. Rechtsverteidiger Rolf Feltscher vergab mit Ablauf der Nachspielzeit die einzige nennenswerte Chance der Zebras.

Entsprechend enttäuscht zeigte sich auch der neue Trainer der Duisburger nach der Partie am Mikrofon von "Magenta-Sport". Es sei "schade", dass seine Elf für den hohen betriebenen Aufwand nicht belohnt worden war, meinte Schommers. Der Coach hatte eine stabile Defensive gesehen, die lediglich "zweieinhalb Chancen" über die kompletten 90 Minuten zuließ. "Das war ordentlich bis gut, was wir da gegen den Ball gemacht haben", ordnete Schommers die Leistung seiner Verteidigung ein. Was der MSV, der mit nur sieben erzielten Treffern die schlechteste Defensive der Liga stellt, dagegen mit dem Ball fabrizierte, erntete harsche Kritik des Trainers. Die lediglich zwei erspielten Chancen seien deutlich zu wenig gewesen. "Das reicht einfach nicht, um einen Punkt mitzunehmen", erklärte Schommers.

Mais Elfmeter-Ärger: "Alles andere außer Elfmeter ist eine Frechheit"

Auch bei Kapitän Sebastian Mai, der gegen Bielefeld statt als Stürmer wieder auf seiner angestammten Innenverteidiger-Position auflief, herrschte nach Abpfiff die Wut vor - allerdings über den Schiedsrichter und einen nicht gegebenen Elfmeter. In der 69. Spielminute kam der 29-Jährige bei einem Eckball im Duell mit Aygün Yildirim im Strafraum zu Fall, doch die Pfeife des Unparteiischen Patrick Alt blieb stumm. "Alles andere außer Elfmeter ist eine Frechheit", erboste sich Mai nach erneuter Betrachtung der Fernsehbilder, in denen ein klares Ziehen des Bielefelder Jokers am Trikot zu erkennen war. Mit fehlendem Glück wollte der Innenverteidiger das Ausbleiben eines Elfmeterpfiffs aber nicht erklären, er übte stattdessen harsche Kritik am Schiedsrichter. "Er steht halt super, das muss man sehen", so Mai.

Statt eines Elfmeters und dem möglichen Ausgleich blieb es aber beim 0:1 aus Sicht der Duisburger, die weiterhin auf dem 20. und damit letzten Tabellenplatz in Liga drei rangieren. Am kommenden Wochenende (Samstag, 14 Uhr) steht für die Zebras das emotionsgeladene Nachbarschaftsduell mit Rot-Weiss Essen an, doch laut Schommers spiele der Gegner in der aktuellen Phase keine Rolle. "Es ist total egal, welcher Gegner, wir nehmen die, die da kommen und müssen unsere Performance auf den Platz bringen", erklärte der Coach.

Gegen Essen soll es dann klappen mit dem ersten Dreier für Schommers als MSV-Trainer, wodurch auch ein Wunsch von Kapitän Mai in Erfüllung gehen würde. "Ich hätte gerne mal wieder einen Sieg", so der 29-Jährige.