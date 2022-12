Schneller flog keiner: Broncos feuern Trainer Hackett "aus Respekt"

#37: NFL Preview - Rohes Fest! Die NFL unterm Weihnachtsbaum

Klingelingeling! Das Christkind steht vor der Tür - und die NFL kommt mit in die warme Stube. Die meisten Spiele in Woche 16 finden an Heiligabend statt. Wie ihr es schafft, eure Lieblingsliga zu verfolgen, ohne die Familie zu verärgern, verraten euch Kucze, Detti, Grille und André. Darüber hinaus gibt es natürlich wie gewohnt einen Ausblick auf die Top-Duelle des Spieltags. Finden die Patriots nach dem Horrorspiel in Las Vegas gegen Cincinnati zurück in die Spur? Entscheiden die Vikings gegen die Giants schon wieder ein enges Duell für sich? Kann Brock Purdy auch gegen Washington überzeugen? Und wer gewinnt den NFC-East-Showdown zwischen Cowboys und Eagles? Zum Abschluss zelebrieren wir selbstverständlich wieder unsere Upset-Picks der Woche. Die nächste Folge „Icing the kicker” gibt es am kommenden Donnerstag. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire