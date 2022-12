Schnelle Nachfolgelösung: Golombek wird Trainer bei Rot Weiss Ahlen

Noch vor dem Freitagsspiel bei Fortuna Köln hat Rot Weiss Ahlen den Nachfolger des entlassenen Andreas Zimmermann gefunden. Neuer Trainer beim früheren Zweitligisten wird Andreas Golombek.

Will Rot Weiss Ahlen aus dem Keller der Regionalliga West holen: Der neue Trainer Andreas Golombek imago images/Nordphoto

Bei Rot Weiss Ahlen ging alles ganz schnell: Nach der Freistellung von Andreas Zimmermann griff Sportvorstand Joachim Krug Mittwochnachmittag noch zum Telefonhörer, um sich mit seinem früheren Mitspieler Andreas Golombek spontan zu treffen.

Noch am Abend verkündeten die Wersestädter die Verpflichtung des 54-Jährigen als neuen Trainer. Rot Weiss hat mit Golombek, der als Aktiver dreimal Bundesliga und 218-mal 2. Bundesliga gespielt hatte, einen erfahrenen Trainer aus der Region gefunden.

In einer Meldung auf der Internetseite der Ahlener verrät Golombek, warum er sich gegen andere Angebote entschieden und stattdessen in Ahlen zugesagt habe: "Mich hat das Gesamtpaket überzeugt. Dazu hat Rot Weiss Ahlen eine Tradition. Dort wurde 2. Bundesliga gespielt und zudem kenne ich einige Spieler, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe." So habe er beim SC Verl beispielsweise schon Gianluca Marzullo, Robin Brüseke und Nico Hecker unter seinen Fittichen gehabt.

Golombek stürzte sich sofort in seine neue Aufgabe, schließlich wartet am Freitag mit Fortuna Köln ein wichtiges Auswärtsspiel im Abstiegskampf. Doch trotz allem Enthusiasmus gibt der neue Trainer zu bedenken, dass er kein Zauberkünstler sei und er zunächst über Gespräche versuche, das Team wieder aufzurichten. Gleichzeitig setzt Golombek große Hoffnungen auf die Wintervorbereitung, um dann spätestens im Frühjahr 2023 den Umschwung herbeiführen zu können.