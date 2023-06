Schmitt wird neuer Trainer beim FSV Zwickau

Der FSV Zwickau hat am Freitag seinen neuen Cheftrainer präsentiert. Rico Schmitt wird die Nachfolge von Ronny Thielemann bei den Sachsen antreten.

Mehr zur Regionalliga Nordost News

Transfers

Am 3. Juli startet der FSV Zwickau in die Vorbereitung. Bisher war noch unklar, wer zum Trainingsstart an der Seitenlinie der Schwäne stehen wird. Nun haben die Sachsen Licht ins Dunkle gebracht. Rico Schmitt wird neuer Cheftrainer des Drittliga-Absteigers, erhält einen Zweijahresvertrag und soll am Montagnachmittag offiziell vorgestellt werden. Der 54-jährige Fußballlehrer übernimmt damit die Nachfolge von Ronny Thielemann, dessen Vertrag nach nur vier Monaten bei den Schwänen nach dem Abstieg aus der 3. Liga wieder aufgelöst wurde.

Schmitt stand zuletzt bis Mai 2022 beim damaligen Drittligisten SV Meppen unter Vertrag. Seitdem war er vereinslos. Seine erfolgreichste Zeit erlebte der gebürtige Chemnitzer von 2009 bis 2012 beim FC Erzgebirge Aue, den er in die 2. Bundesliga führte und anschließend auf Platz fünf des Unterhauses.

Neben Meppen und Aue trainierte Schmitt zudem Kickers Offenbach, den Hallenschen FC, den VfR Aalen und den FC Carl Zeiss Jena. Insgesamt gelangen Schmitt als Chefcoach sechs Aufstiege. In Zwickau hofft man nun freilich auf eine ähnlich erfolgreiche Station des neuen Trainers.