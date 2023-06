Nach "ehrlichen Gesprächen": Zwickau trennt sich von Thielemann

Der aus der 3. Liga abgestiegene FSV Zwickau wird nicht mit Ronny Thielemann in die Regionalliga Nordost gehen. Der Trainer war nur vier Monate bei den Sachsen im Amt.

"Der FSV Zwickau und Ronny Thielemann gehen fortan getrennte Wege und haben sich auf eine einvernehmliche Trennung verständigt. In offenen und ehrlichen Gesprächen sind beide Parteien übereingekommen, dass diese Lösung für alle Beteiligten am besten ist." Mit diesen Worten verkündete der Drittliga-Absteiger aus Sachsen am Freitagabend die Nachricht von der Trennung vom bisherigen Trainer.

Thielemann hatte den FSV Mitte Februar nach der Trennung von Joe Enochs im Drittliga-Abstiegskampf übernommen, konnte die "Schwäne" aber nicht mehr vor dem sportlichen Niedergang bewahren.

Nach sieben Jahren in Liga drei

Als Tabellenvorletzter und mit nur 35 Punkten mussten die Zwickauer am Ende den Abstieg hinnehmen und verließen die dritthöchste deutsche Spielklasse nach sieben Jahren ununterbrochener Zugehörigkeit.

Klar ist nun: Den Neuanfang in der Regionalliga Nordost wird der FSV ohne Thielemann bewerkstelligen. Der ursprünglich bis 2024 gültige Vertrag mit dem Ex-Profi wurde aufgelöst. Wer die Nachfolge übernehmen wird, ist noch offen.