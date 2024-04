Schiri-Ärger in der NBA: LeBron klagt - Sixers protestieren

Mehrere strittige Schiedsrichter-Entscheidungen haben in der NBA in der Nacht auf Dienstag für Ärger gesorgt - zumindest bei den Lakers und Sixers. Philadelphia will wohl bei der Liga sogar eine Beschwerde einreichen.

Nicht zufrieden mit der Leistung der Referees in Spiel 2 der Lakers: LeBron James. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Kopfschüttelnd legte LeBron James das Mikrofon auf den Tisch, stand auf und ging. Gegen Ende seiner Pressekonferenz nach der knappen 99:101-Niederlage seiner Los Angeles Lakers in Spiel 2 der Erstrundenserie gegen die Denver Nuggets ließ er seinem Frust über die Schiedsrichter-Leistung freien Lauf: "Was machen wir hier?"

Zuvor hatten die Lakers einen zwischenzeitlichen 20-Punkte-Vorsprung verspielt, schließlich per Buzzer-Beater verloren. Vor allem eine Szene gegen Ende des dritten Viertels sorgte im Nachgang bei James für Unverständnis. Zunächst wurde ein Foul von Denvers Michael Porter Jr. gegen Lakers-Guard D'Angelo Russell gepfiffen, nach Videobeweis aber zurückgenommen.

"Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was im Replay Center vor sich geht", meckerte James in Anspielung auf die NBA-Version des Kölner Kellers aus der Bundesliga. "DLo wird beim Zug zum Korb klar im Gesicht getroffen." Die Schiedsrichter allerdings bewerteten den Kontakt nach Ansicht der Bilder als "marginal" und nahmen den Pfiff zurück. Die Lakers wollten später in der Schlussminute des vierten Viertels bei einem Foul von James ebenfalls nur "marginalen" Kontakt gesehen haben, Denver wurden aber zwei Freiwürfe zugesprochen.

"Wofür zum Teufel haben wir ein Replay Center?", beschwerte sich James weiter. "Das macht für mich keinen Sinn, es macht keinen Sinn. Es ärgert mich." Nicht nur die strittigen Entscheidungen im Lakers-Spiel, auch im Duell der New York Knicks mit den Philadelphia 76ers gab es Ärger. "Ich habe gesehen, was in dem Spiel passiert ist", führte James weiter aus. "Was machen wir hier?"

Embiid macht Referees für Niederlage verantwortlich

Die Sixers hatten sich nach der dramatischen 101:104-Niederlage im Big Apple darüber beklagt, dass ihnen kurz vor Schluss trotz der Forderungen von Head Coach Nick Nurse und einiger Spieler keine Auszeit gestattet wurde, zudem ein aus ihrer Sicht ein klares Foul gegen Tyrese Maxey nicht gepfiffen wurde. "Das ist nicht akzeptabel", sagte Sixers-Star Joel Embiid.

"Das geht auf die Kappe der NBA. Das geht auf die Referees. Ich hasse es, sie dafür verantwortlich zu machen. Aber wenn der Two-Minute-Report herauskommt, werden wir sehen, was passiert ist", meinte der 30-Jährige. Im Two-Minute-Report der NBA werden strittige Schiedsrichter-Entscheidungen in den finalen Minuten einer Partie im Nachgang bewertet, auch mal Fehler zugegeben.

Nach Informationen von ESPN planen die Sixers, im Liga-Büro eine offizielle Beschwerde über die Linie der Referees in den bisherigen zwei Spielen gegen die Knicks einzulegen. Philadelphia liegt in der Serie mit 0-2 zurück, Embiid bleibt dennoch optimistisch. "Wir werden diese Serie gewinnen", beteuerte der Center. "Wir wissen, was wir verbessern müssen. Wir waren heute auch schon besser. Wir sind das bessere Team. Wir werden weiter kämpfen."