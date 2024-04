Schilling-Nachfolger gefunden: Ravensburg holt Ex-Balingen-Coach Braun

"Wunschtrainer" Martin Braun übernimmt den FV Ravensburg zur neuen Saison und soll beim aktuellen Oberligisten langfristig wirken.

Im November war Schluss für ihn in Balingen: Martin Braun hat einen neuen Verein. IMAGO/Hartenfelser

Martin Braun habe ganz oben auf der Wunschliste der möglichen Nachfolger von Michael Schilling gestanden, schrieben die Verantwortlichen des Oberligisten bereits am 19. April in einer Pressemeldung. Der 47-jährige Schilling, gebürtiger Schweizer, gab bereits im Februar bekannt, sich nach Abschluss der laufenden Rückrunde anderen beruflichen Aufgaben widmen und in die freie Wirtschaft gehen zu wollen.

Nun bekommt der FV also seinen Wunschnachfolger: Braun, ehemaliger Bundesliga-Profi mit fast 100 Erstliga-Spielen für den SC Freiburg und den 1. FC Köln, wird zunächst die nächsten drei Jahre die Oberliga-Mannschaft übernehmen. Der A-Lizenz-Inhaber und einstige Trainer beim aktuellen Ravensburger Oberliga-Rivalen FC Villingen hat eine beeindruckende Funktionärs-Vita vorzuweisen: Gestartet als Pressesprecher beim SC Freiburg übernahm er als Geschäftsführer beim VfR Ahlen, ehe es weiter an die Villinger Seitenlinie ging, wo er nach fast fünf Jahren in die Sportliche Leitung wechselte.

Künftig gegen den Ex-Verein

In selber Funktion heuerte er später bei den Stuttgarter Kickers an, zuletzt war er seit Januar 2020 Trainer beim Regionalligisten TSG Balingen, bei dem er als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte im November 2023 seinen Hut nehmen musste. Den Abstieg konnte allerdings auch sein Nachfolger nicht verhindern, sodass Braun in der kommenden Saison mit Ravensburg auf seinen Ex-Verein treffen wird.

Der 55-jährige Braun werde auch in Ravensburg wohnen, schreibt der FV, und sich so immer wieder auch Spiele der U 19 und der U 23 ansehen: Talentierte Spieler sollen so die Chance für die Oberliga bekommen.