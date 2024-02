Ravensburg auf Trainersuche: Schilling hört im Sommer auf

Für Michael Schilling ist zu Saisonende Schluss beim abstiegsbedrohten Oberligisten FV Ravensburg. Der Schweizer begründet seinen Abschied mit den Gefahren des Trainerjobs.

Oberliga Baden-Württemberg Spieltag

Tabelle

News

Der FV Ravensburg muss sich für die kommende Saison neu aufstellen: Wie der baden-württembergische Oberligist auf seiner Homepage mitteilt, hat Trainer Michael Schilling seinen Abschied zu Saisonende angekündigt - "überraschend", wie der Verein schreibt. Denn eigentlich hatte der 47-jährige Schweizer beim abstiegsbedrohten FVR noch Vertrag bis Sommer 2025.

Der Grund für sein Aus in Ravensburg liege in der Verantwortung gegenüber seiner Familie und in den Gefahren eines Trainerjobs: Er wisse um die Schnellebigkeit und Unsicherheit, die eine solche berufliche Tätigkeit mit sich brächte, verriet Schilling der Schwäbischen Zeitung; stünde er aufgrund einer Entlassung ohne Job da, "wird kaum die ganze Fußballwelt nach mir schreien." Da er als Vater von zwei Kindern Verantwortung übernehmen müsse, werde er ab Sommer in die freie Wirtschaft in seiner Heimat in der Schweiz wechseln: "Als Tabellenzweiter oder -dritter würde ich weitermachen", so der UEFA-A-Lizenz-Inhaber ehrlich.

Seit 2022 im Amt

Verabschieden will sich Schilling, der seit Dezember 2022 im Amt ist und zuvor den 1. FC Rielasingen-Arlen trainierte, allerdings noch mit dem Klassenerhalt: "Wir haben alle Mitkonkurrenten noch zu Hause, da brauchen wir Siege", sagt der 47-Jährige. Derzeit steht der FVR in der Oberliga Baden-Württemberg auf Rang 16 und damit einem direkten Abstiegsplatz. Das rettende Ufer allerdings ist lediglich einen Zähler entfernt.

Die Suche nach einem Trainer ist nicht die einzige Aufgabe, die sich den Verantwortlichen beim Fünftligisten nun stellt. Auch der Posten des Sportlichen Leiters ist nach Ende der laufenden Spielzeit noch unbesetzt: Zuletzt wurde Fabian Hummel in Ravensburg abgelöst.