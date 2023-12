Kommende Regionalligisten? Die Oberliga-Tabellenführer zur Winterpause

Oberliga NOFV-Süd - VFC Plauen

Der VFC Plauen führt die Oberliga NOFV-Süd zur Winterpause mit 34 Punkten an. Allzu sicher dürfen sich die Vogtländer aber nicht sein. Der 1. FC Magdeburg II liegt nur zwei Zähler dahinter, der Bischofswerdaer FV vier. Germania Halberstadt weist 29 Punkte vor, hat aber ein Spiel weniger, liegt also auch noch in Schlagdistanz. Es bleibt also spannend, wer als Meister in die Regionalliga aufsteigt - nicht nur im Nordosten Deutschlands. Ilong Göll