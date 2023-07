Schanzer monatelang ohne Kayo

Der FC Ingolstadt muss in den kommenden Monaten auf Bryang Kayo verzichten. Die Folgen eines Testspiels.

Wie der Drittligist am Freitagmittag meldete, erlitt Mittelfeldspieler Kayo im Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) bei einem Zweikampf kurz vor der Halbzeitpause "eine schwere Sprunggelenksverletzung".

Der 21-jährige US-Amerikaner, der in diesem Test von FCI-Trainer Michael Köllner in der Startformation im offensiven Mittelfeld eingesetzt wurde, fällt deshalb nicht nur beim Saison-Auftakt am 6. August beim FC Erzgebirge Aue aus, sondern fehlt den Schanzern sogar "die nächsten Monate", wie es in der Mitteilung heißt.

Kayo (zwei Zweitliga-Einsätze) war erst in diesem Sommer vom 1. FC Nürnberg an die Donau gewechselt. Zuvor spielte er in Deutschland für die Zweite des VfL Wolfsburg und Viktoria Berlin.