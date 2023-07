Neuhaus-Sorgen bei Gladbachs 2:1 gegen Ingolstadt

Zweiter Testspielsieg in Folge für Borussia Mönchengladbach. Erst in der zweiten Hälfte schlug der Bundesligaklub aus der Überlegenheit Kapital. Bitter: Florian Neuhaus musste verletzt vom Platz.

Bei der Borussia stand zum ersten Mal in dieser Vorbereitung Jonas Omlin im Tor. Außerdem begann Trainer Gerardo Seoane mit einer Dreierkette, in der Ko Itakura das Zentrum besetzte. Vorne wurde Tomas Cvancara von einem Duo, Patrick Herrmann und Alassane Plea, auf den Halbpositionen unterstützt. Franck Honorat startete auf der rechten Mittelfeldseite.

Honorat auffällig

Auffällig das hohe Pressing des Bundesligisten in der Anfangsphase, das für einige schnelle Balleroberungen sorgte. Allerdings sorgten viele Ungenauigkeiten im letzten Drittel dafür, dass Torchancen lange Zeit Mangelware blieben. Bei einer Freistoßflanke von Honorat, die auf der Latte des Ingolstädters Kastens landete, wurde es gefährlich (19.). Nur kurze Zeit war es wieder der Zugang von Stade Brest, der mit einem sehenswerten Außenristschuss aus der Distanz FCI-Torhüter Marius Funk prüfte. Honorat zeigte aus dem Spiel heraus einige gute Aktionen, war spritzig und tempostarker Antreiber über rechts.

Gladbach überlegen: Funk pariert gegen Cvancara

Ingolstadt hielt insgesamt gut dagegen und geriet im hinteren Bereich nur selten aus der Ordnung. Dafür stellte der Drittligist die Borussen in der Defensive aber vor keine großen Probleme. In der 21. Minute zischte ein Schuss vom agilen Marcel Costly am Kasten vorbei. Zu viele Fehler auf beiden Seiten prägten das Bild einer zerfahrenen Partie. Trotzdem hatte Cvancara kurz vor der Pause noch die Führung auf dem Fuß, doch wieder war der aufmerksame Funk zur Stelle. Bitter für Ingolstadt: Bryang Kayo musste nach einem Foul von Rocco Reitz, für das der Gladbacher die Gelbe Karte sah, noch vor dem Pausenpfiff angeschlagen vom Platz.

Mit neuer Elf startete Gladbach nach dem Wiederanpfiff direkt durch. Robin Hack vollendete ein feines Zusammenspiel mit Luca Netz über die linke Seite zum 1:0.

Bei den Fohlen war mehr Bewegung auf dem Platz. Gladbach blieb nach der Führung am Drücker und legte sehenswert nach. Nathan Ngoumou spielte bei einem ausgezeichnet getimten Pass in die Spitze sein enormes Tempo aus, umkurvte noch den Torhüter und schob zum 2:0 ein. Es war das zweite Tor des Franzosen in der laufenden Vorbereitung. Schon beim 2:1 gegen den 1. FC Saarbrücken im vorangegangenen Testspiel hatte Ngoumou getroffen.

Grant-Leon Ranos hätte per Kopf nur wenig später fast das 3:0 nachgelegt, doch der starke Funk drehte den Ball noch um den Pfosten. Der Klassenunterschied wurde zunehmend sichtbar.

Neuhaus muss spät verletzt runter

Die Schrecksekunde für Gladbach in der 85. Minute: Neuhaus brach einen Sprint Richtung Ingolstädter Tor aus vollem Tempo ab, stürzte zu Boden und fasste sich links in den Oberschenkel-/Adduktorenbereich. Für den Mittelfeldspieler ging es anschließend nicht weiter. In Unterzahl kassierten die Borussen noch den Anschlusstreffer durch Felix Keidel, brachten das 2:1 aber über die Zeit.