Lebensversicherung Wegkamp: Preußen Münster dreht Rückstand auf Schalke

Am Mittwochabend wurde das am 10. Spieltag wegen eines Unwetters abgebrochene Spiel zwischen dem FC Schalke 04 II und Tabellenführer Münster nachgeholt. Die dicke Gelegenheit für die Preußen an der Spitze auf sieben Zähler davonzuziehen. Lange Zeit sah es zunächst aber nicht nach einem Erfolg der Adlerträger aus.

Mehr zur Regionalliga West Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Schalke-Trainer Jakob Fimpel tauschte im Gegensatz zum Remis in Gladbach am vergangenen Freitag auf zwei Positionen. Für Ivan und Castelle rückten Balouk und Dadashov in die Startformation. Preußen-Coach Sascha Hildmann ließ seine erste Elf dagegen zum 3:0-Erfolg in Ahlen unverändert.

Und die Umstellung bei den Knappen machte sich bezahlt. Das neue Duo in der Anfangself schlug bereits nach sieben Minuten zu. Balouk legte für Dadashov ab, der aus rund 20 Metern erfolgreich abschloss. Zehn Minuten später tauchte der Torschütze erneut von Niehues auf, der diesmal und kurz darauf bei Balouks Doppelchance Sieger blieb. Primus Münster wurde daraufhin stärker, versuchte Druck aufzubauen. Ein Freistoß von rechts, den Lorenz in den Strafraum brachte, führte zum Ausgleich nach 26. Minuten. Der Schalker Nachwuchs stand sich beim Klärungsversuch gegenseitig im Weg. Koulis nutzte die Unstimmigkeit humorlos zum 1:1. Ansonsten hatten die Gäste zwar mehr Ballbesitz, klare Torchancen sprangen dabei aber kaum heraus. Die beste hatte Wooten kurz vor dem Pausenpfiff aus der Drehung, Heekeren parierte aber glänzend. Kurz davor vergab auf der Gegenseite Sané die erneute Schalker Führung nach einem kurzen Tänzchen. Der Bruder von Nationalspieler Leroy Sané verzog knapp links.

Zur Halbzeit wechselte Schalke einmal. Bokake blieb in der Kabine, für ihn kam Kurt. Münster tauschte zunächst nicht. Wie im ersten Durchgang gehörten den Königsblauen auch die ersten Minuten in Halbzeit zwei. Dadashov hatte kurz nach Wiederbeginn seinen zweiten Treffer auf dem Fuß, anstatt den Abschluss zu suchen, fädelte er allerdings gegen Niehues ein und sah dafür Gelb. Ansonsten waren gefährliche Chance erneut Mangelware. Wie schon in der ersten Hälfte wurde der Tabellenführer Mitte der Halbzeit wieder aktiver. Koulis köpfte erst eine Ecke knapp neben das Tor. Wenig später drehte Wegkamp nach klasse Rückpass von Oubeyapwa, der für Wooten zuvor eingewechselt wurde, das Spiel (71.). Dieselbe Kombination führte 120 Sekunden später zum nächsten Treffer der Adlerträger - das Tor zum 3:1 war bereits der vierte Doppelpack von Wegkamp in der laufenden Saison. Schalke versuchte noch einmal zurückzukommen, mehr als Balouks Pfostentreffer kurz vor Abpfiff war jedoch nicht mehr drin. Preußen Münster brachte den Vorsprung ohne weitere Probleme über die Zeit. Am Ende ein verdienter Erfolg der Gäste, die einen Schuss effizienter waren.

Am kommenden Samstag warten auf beide Teams vermeintlich leichte Aufgaben. Die Gelsenkirchener müssen zu Schlusslicht Straelen. Die Münsteraner sind beim Tabellenvorletzten Wattenscheid zu Gast.