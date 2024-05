Chancenfestival zum Abschluss: Spielfreudige Schalker schlagen RW Ahlen und krallen sich Platz 5

Zum Auftakt des 34. Spieltages feierte der FC Schalke 04 II einen hochverdienten 4:0-Sieg gegen Absteiger RW Ahlen und fixierte damit Tabellenplatz 5.

Regionalliga West Spieltag

Tabelle

Tabellenechner

Transfers

Statistiken

Wegen starken Regens im Schalker Parkstadion begann das Duell zwischen dem FC Schalke 04 II und Schlusslicht RW Ahlen, in dem es sportlich ohnehin nur noch um einen versöhnlichen Saisonabschluss ging, mit rund 30 Minuten Verspätung.

Erwartungsgemäß war die favorisierte Schalker Zweitliga-Reserve vom Anpfiff weg um Spielkontrolle bemüht, Absteiger Ahlen agierte aus einer tief stehenden Abwehr heraus und überließ Königsblau das Spielgerät.

Bulut scheitert am Querbalken - Meisel trifft

In der 8. Minute fand Schalke die erste Lücke im rot-weißen Abwehrbollwerk. Balouk wurde auf der rechten Seite freigespielt und kam von der Strafraumgrenze zum Abschluss. Der stramme Schuss klatschte an die Oberkante der Latte.

Ahlen hatte in der Anfangsphase enorme Probleme mit der intensiven Spielweise der Hausherren und kassierte in der 10. Minute das 0:1. Meisel wackelte Rizaj auf der linken Seite aus drang in den Sechzehner ein. Frei vor RWA-Keeper Ackermann behielt der Linksaußen die Nerven und traf wuchtig ins linke Eck. Von Ahlen kam in der ersten Halbzeit nicht viel, wenn, dann wurde der Absteiger durch Konter gefährlich.

Auch in der Folge kontrollierte Schalke das Spiel und schien dem zweiten Treffer näher als Ahlen dem Ausgleich. Im letzten Drittel fehlte den Knappen aber immer wieder die Konzentration im Passspiel.

RWA jubelt kurz - Schalke erhöht

Erst in der 34. Minute wurde es wieder gefährlich. Meisel setzte sich auf der linken Seite durch und spitzelte den Ball an Ackermann vorbei, doch die Gäste konnten gerade noch auf der Linie klären. Nur wenige Zeigerumdrehungen später stand erneut Meisel im Mittelpunkt, diesmal über rechts, Ackermann parierte den Abschluss des Schalker Aktivposten, aber genau vor die Füße von Albutat, der zu lange zögerte und das sichere 2:0 liegen ließ (35.).

Der Chancenwucher hätte sich in der Folge beinahe gerächt. In der 40. Minute ließ Schalkes Keeper Paris ließ einen Distanzschuss aus halblinker Position nach vorne prallen, wo der im Abseits stehende Gueye den Ball unter die Latte jagte. Statt 1:1 stand es kurz darauf 2:0. Bulut flankte von der rechten Seite auf den zweiten Pfosten, wo Meisel einlief und den Doppelpack schnürte (43.).

Handelfmeter bringt die Entscheidung

Der zweite Abschnitt begann denkbar ungünstig aus der Sicht der Gäste. Nach einer Flanke von der linken Seite sprang einem Ahlener Spieler der Ball unglücklich an den Arm. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kaparos sicher ins linke Eck (50.). Damit war das Spiel natürlich frühzeitig entschieden. Doch Schalkes Torhunger schien noch nicht gestillt. Angriff auf Angriff rollte auf das Tor von Luis Ackermann zu, ein weiterer Treffer sollte vorerst aber nicht fallen.

Ab der 70. Minute nahm Schalke etwas den Fuß vom Gaspedal, ohne jedoch die Kontrolle zu verlieren. Kurz vor Schluss wurde der insgesamt dominante Auftritt der Hausherren mit dem vierten Treffer belohnt. Tchadjobo markierte den auch in der Höhe verdienten 4:0-Endstand, mit dem sich S04 den fünften Tabellenplatz sichert. Rot-Weiß Ahlen beendet die Saison als Tabellenletzter.