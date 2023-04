Downs in der Verlängerung! Köln krönt sich zum Junioren-Pokalsieger

Der 1. FC Köln hat in einem wilden Junioren-Pokalfinale das bessere Ende für sich behalten. Stürmer Damion Downs krönte den "Effzeh" in der Verlängerung zum Pokalsieger.

Zum dritten Mal nach 2002 und 2005 wollte sich der FC Schalke den DFB-Pokal im Juniorenbereich sichern. Dafür setzte Trainer Norbert Elgert im Vergleich zum 2:1 gegen Mainz auf einen Wechsel: Bulut startete in der Defensive für Becker.

Auf der Gegenseite schielte der 1. FC Köln auf den ersten Pokalgewinn seit 2013 und auch Trainer Stefan Ruthenbeck setzte nach dem Halbfinalerfolg über Hertha BSC auf einen neuen Mann: Finkgräfe ersetzte Bayakala.

Doppelschlag "Effzeh" - Barthel erzielt den Anschlusstreffer

In die Partie startete Schalke deutlich besser, die Mannen von Norbert Elgert waren von Beginn an das aktivere Team und kamen so auch zu ersten Chancen. Lanfer scheiterte mit seinem Kracher jedoch an der Latte (19.). Weil der Mittelfeldmann auch seine zweite Chance nicht im Kasten der Kölner unterbringen konnte (21.), kam aber auch Köln besser in die Partie und ging mit der ersten Chance dann sogar direkt in Führung. Eine verunglückte Flanke von Wäschenbach wurde länger und länger und senkte sich über Yusufu ins Netz (32.) - das glückliche 1:0 für Köln.

Doch damit nicht genug für geschockte Knappen, nur drei Minuten später musste Yusufu erneut den Ball aus dem eigenen Netz holen. Wieder war es FC-Kapitän Wäschenberg, der im gegnerischen Strafraum nachsetzte und die Kugel in den Laufweg von Downs grätschte. Der blieb eiskalt und schob ein (35.). Bitter für bis dahin bessere Schalker, die allerdings nicht lange brauchten, um sich von diesem Schock zu erholen. Minuten vor der Pause markierte Barthel den Anschlusstreffer für S04 (42.).

Schalke kontert - Süne markiert den erneuten Ausgleich

Durchgang zwei startete dann direkt mit einem Ausrufezeichen von Königsblau: Nachdem Gyamfi noch an Blazic gescheitert war (47.), zeigte Stürmer Topp seine ganze Klasse. Mit einem Beinschuss zog Schalkes Zielspieler in den Strafraum ein und traf mit einem platzierten Schuss ins Netz - 2:2 (49.).

Der Ausgleich war gleichzeitig auch der Startschuss für ein wildes Hin und Her in Potsdam. Nach einem Ballverlust der Kölner zog Tonye das Tempo an, legte am Strafraum quer für Meisel und der musste nur noch einschieben - jetzt lag plötzlich Schalke in Front (59.). Lange halten sollte aber auch dieser Vorsprung nicht, wenige Minuten später schlug der "Effzeh" zurück. Nach einer Ecke stieg der erst kurz zuvor eingewechselte Süne hoch und nickte zum 3:3 ein (65.).

Downs köpft Köln zum Pokalsieg

Weil in der Schlussphase kein Sieger gefunden werden konnte, ging es in die Verlängerung. Und wie auch in beiden Durchgängen der regulären Spielzeit erwischte S04 den besseren Start. Anubodem probierte es gleich zweimal aus der Distanz, beide Male war jedoch Blazic stark zur Stelle (98./99.). Jubeln durfte dann aber der "Effzeh" und wieder brachte die Kombination Wäschenbach - Downs den Torerfolg. Kapitän Wäschenbach bediente den Stürmer mit einer punktgenauen Flanke aus dem Halbfeld, Downs musste nur noch einnicken und brachte Köln dem Titel ganz nahe (108.).

Diesem späten Schlag hatte Schalke dann nichts mehr entgegenzusetzen. Die Königsblauen warfen zwar noch einmal alles nach vorne, doch die Kölner standen defensiv sicher und hätten selbst sogar noch den Deckel drauf machen können. Borie vergab jedoch die letzte Möglichkeit (119.). So durfte "Effzeh"-Kapitän Wäschenbach den Pokal nach 120 Minuten bester Werbung für den Jugendfußball in die Höhe strecken und sich Köln zum zweiten Mal nach 2013 zum Titelträger krönen.