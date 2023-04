Weipers Treffer reicht nicht: Schalke schlägt Mainz und zieht ins Finale ein

In einem umkämpften DFB-Pokal-Halbfinale der Junioren hat sich Schalke 04 gegen Mainz 05 mit 2:1 durchgesetzt. Nach Weipers Ausgleichstreffer entschied ein später Elfmeter die Partie.

Bei den Gästen aus Mainz, die in der Anfangsphase gleich zweimal hintereinander erst auf der Linie gestoppt wurden (9.), sorgte vor allem Weiper in der Offensive immer wieder für Gefahr, der aber entweder an seiner eigenen Ungenauigkeit bei seinem 25-Meter-Schlenzer (23.) oder an S04-Schlussmann Yusufi scheiterte (2., 45.). Für die Schalker hatte Topp die beste Gelegenheit, sein Kopfball nach einer Hereingabe von der rechten Seite strich jedoch haarscharf am linken Pfosten vorbei (19.).

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeber einen Start nach Maß: Nach Zuspiel von Lafner nahm es Aninkorah-Meisel am Strafraumrand gleich mit drei Mainzern auf, setzte sich im Dribbling stark durch und schob den Ball unhaltbar für Koch ins rechte untere Eck. Die Mainzer Antwort ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Nach einer Bierschenk-Flanke von der rechten Seite besorgte Weiper am Fünfer per Kopf den Ausgleich (53.).

Lanfer trifft per Elfmeter zum Sieg für S04

Nach dem Hin und Her zu Beginn der zweiten Hälfte neutralisierten sich beide Teams in der Folge, beide Mannschaften versuchten weiter nach vorne zu spielen und die Gastgeber bekamen nach einem Handspiel von Azakir einen Strafstoß zugesprochen. Lanfer verwandelte diesen souverän zur erneuten Führung für die Gastgeber (84.).

In einer langen und umkämpften Nachspielzeit brachten die Hausherren den knappen Vorsprung in Unterzahl über die Zeit, nachdem Osmani Degtjarevs mit dem Fuß im Gesicht erwischt hatte und dafür die Rote Karte sah (90.+3). Der Mainzer wurde nach langer Behandlung mit dem Krankenwagen vom Feld gefahren. Nach rund 100 Minuten jubelten dann schließlich die Schalker über den Einzug ins Pokalfinale.