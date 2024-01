Schalkes B-Elf blamiert sich, A-Elf gleicht immerhin aus

Zum Abschluss des Portugal-Trainingslagers hat sich Schalke 04 gegen den spanischen Drittligisten Recreativo Huelva schwergetan. Nach einem 0:1 zur Pause reichte es dank einer Co-Produktion von Topp und Terodde nur zu einem 1:1.

Aus Schalkes Trainingslager an der Algarve (Portugal) berichtet Toni Lieto

0:1 zur Pause - Schalkes Startelfspieler wollten sich in der Partie gegen Drittligist Recreativo Huelva zum Abschluss des Trainingslagers eigentlich aufdrängen, trotteten dann aber nach 45 Minuten mit gesenkten Köpfen in die Kabine. Erst der komplette Wechsel der Feldspieler nach knapp einer Stunde brachte immerhin noch den Ausgleich.

Trainer Karel Geraerts hatte eine im Vergleich zum vorherigen Test gegen den VfL Wolfsburg (2:3) völlig veränderte Startelf aufgeboten. Wie angekündigt, gewährte er jenen den Vorzug, die bisher weniger berücksichtigt worden waren.

Überraschend: Lino Tempelmann konnte doch zum Einsatz kommen, nachdem die Schalker tags zuvor noch erklärt hatten, dass eine Beteiligung des Mittelfeldspielers gegen Recreativo Huelva "zu früh" käme - Tempelmann war nach Knieproblemen erst am Montag ins Mannschaftstraining eingestiegen. Eine halbe Stunde durfte Tempelmann nach vorheriger Absprache mitspielen, dann kam Max Grüger aus der U 19 für ihn in die Partie.

Van der Sloot im Alu-Pech - Langer patzt

Gegen die Spanier bekleidete Tempelmann im 4-4-2-System in der Raute die Zehnerposition und wirkte zumindest anfangs auffällig umtriebig. Ron Schallenberg, der aktuell als Sechser im Konkurrenzkampf mit Paul Seguin nicht die Nase vorn hat, zog gegen Huelva vor der Abwehr die Strippen. In der Innenverteidigung durfte sich Timo Baumgartl zeigen, der beim Bestreben, in die Stammelf zu drängen, an Tomas Kalas vorbei muss. Defensiv überzeugen konnte Baumgartl allenfalls mit Abstrichen.

Nach einer Chance von ihm nach zwölf Minuten - nach einer Ecke von Derry Murkin köpfte Baumgartl per Aufsetzer nicht platziert genug - hatte Steven van der Sloot (14.) die bis dahin beste Möglichkeit des Spiels. Der Rechtsverteidiger traf aus guter halbrechter Position den linken Pfosten, der Ball sprang zurück und direkt in die Arme von Torwart Guillermo Centurion.

Geklingelt hat es kurz darauf auf der Gegenseite. Beim Versuch, den Ball zum eigenen Mann zu spielen, patzte Torwart Michael Langer - der Ball kam in die Mitte zu Caye Quintana, der locker zum 1:0 für den Drittligisten einschieben konnte (19.). Vitalie Becker, wie Grüger als U-19-Talent Bestandteil des Trainingslagerkaders, verpasste mit einem Schuss, der am rechten Pfosten vorbeirauschte, den schnellen Ausgleich (29.), bedient wurde er zuvor von Schallenberg.

Terodde zum späten, aber verdienten Ausgleich

Zur Pause tauschte Geraerts nur auf der Torhüterposition - Justin Heekeren ersetzte Langer. Zwar war der ursprüngliche Plan, jedem Schlussmann an der Algarve eine Testspiel-Hälfte zu gönnen, doch Marius Müller ist nach einer längeren Verletzung noch nicht fit genug für einen Einsatz unter Wettkampfbedingungen. So fiel die Wahl erneut auf Heekeren, der schon am Samstag gegen Wolfsburg zur Pause eingewechselt worden war.

Geraerts' große Hoffnung, die Blamage gegen den Drittligisten noch abwenden zu können: Nach knapp einer Stunde wechselte er im großen Stil und ließ alle zehn Feldspieler ran, die gegen Wolfsburg die Startelf gebildet hatten. Schalkes aktuelles A-Team konnte die Scharte der B-Elf aber trotz aller Bemühungen gegen limitierte, jedoch aufmerksame Spanier nicht mehr ganz auswetzen, immerhin zum Ausgleich reichte es noch: Keke Topp bediente Simon Terodde, der aus wenigen Metern zum späten, aber verdienten 1:1 einschob (78.).