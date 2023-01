Schalke setzt gegen Werder auch die Generalprobe in den Sand

Sechs Winter-Tests, null Siege: Diese Bilanz macht wenig Hoffnung auf Schalkes geplante Aufholjagd in der Liga. Die Generalprobe gegen Bremen ging nun vor 18.464 Zuschauern mit 0:1 nach hinten los. Florent Mollet steht vor einem Wechsel.

Schalke 04 hat auch den einzigen Winter-Test auf eigenem Terrain nicht gewonnen. Nach dem 3:4 bei Hajduk Split, dem 0:1 gegen den 1. FC Nürnberg (in Belek) und den drei 2:2-Unentschieden gegen den VfL Osnabrück, FC Zürich (in Belek) und Rapid Wien verloren die Gelsenkirchener am Samstag in ihrer Arena vor 18.464 Zuschauern das Aufsteigerduell gegen Werder Bremen mit 0:1. Das Tabellenschlusslicht muss dem Liga-Jahresauftakt am kommenden Samstag bei Eintracht Frankfurt mit Bauchschmerzen entgegensehen, drei Tage später kommt RB Leipzig ins Ruhrgebiet.

WM-Teilnehmer Niclas Füllkrug ließen die Schalker nach etwas mehr als drei Minuten im Fünfmeterraum völlig ungedeckt, der Abpraller des Nationalstürmers landete dann zur frühen Bremer Führung hinter Alexander Schwolow im Tor, Niklas Schmidt traf später noch die Latte (70.). Bei Schalke blieb es bei (mitunter durchaus vielversprechenden) Bemühungen, es gab einige gute Chancen, unter anderem durch Soichiro Kozuki, Tom Krauß, Danny Latza und Simon Terodde.

Trainer Thomas Reis verwies in seiner Analyse auf eben jene Chancen, hob die "vielen Hochkaräter" hervor. Einziges Ärgernis in diesem Zusammenhang: "Der Ertrag war nicht gut." Mit der defensiven Leistung konnte Reis mal wieder nicht zufrieden sein. Er hofft, dass Schalke "wach genug" für den Bundesliga-Restart in Frankfurt ist.

Der Trainer hatte den Anspruch, in erster Linie mit Spielern in die Generalprobe zu starten, die aktuell die besten Chancen auf einen Platz in der ersten Elf zum Bundesliga-Jahresauftakt besitzen. Zur Anfangsformation gehörte erneut Kozuki auf dem rechten Flügel. Mit dem Japaner, der bis zum Sommer noch bei Fünftligist 1. FC Düren spielte und dann zunächst in die U 23 der Knappen wechselte, ist in Frankfurt in der Anfangself zu rechnen.

Mollet zu Verhandlungen in Nantes

Nicht zum Testspielkader gehörte Florent Mollet. Ihn hatten die Königsblauen für Verhandlungen mit einem potenziellen neuen Verein freigestellt. Dabei handelt es sich um den FC Nantes. Möglich, dass Schalke für den erst im Sommer für 0,5 Millionen Euro von Montpellier HSC verpflichteten Mittelfeldspieler (Vertrag bis 2025) nun 1,5 Millionen Euro kassiert. Das Geld könnte der Klub bei seiner Suche nach einem schnellen Flügelspieler sowie einem Ersatz für Mittelstürmer Sebastian Polter (Saison-Aus wegen Kreuzbandverletzung) gut gebrauchen.

Für Mollet stand Dominick Drexler gegen Bremen in der Startelf - als Zehner. Ihn hatte Reis zuletzt mehrmals als Sechser aufgeboten. Mit seinen Fähigkeiten ist der Topscorer (zwei Tore, drei Assists), der sich besonders mit Terodde blind versteht, offensiv aber wichtiger für die Mannschaft.