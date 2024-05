Sarkaria nach Knöchelbruch schon wieder einsatzbereit

Etwas mehr als zwei Monate nach seinem Knöchelbruch ist Sturms Wirbelwind Manprit Sarkaria bereits startklar für die Bundesliga und damit auch wohl für die EM.

Tabellenführer Sturm Graz kann im Meisterschaftsfinish auf Manprit Sarkaria zurückgreifen. Der ÖFB-Teamstürmer hat sich von seinem Knöchelbruch viel schneller erholt als gedacht und steht im Sturm-Kader für das Auswärtsspiel beim LASK am Sonntag. "Hier will ich ein großes Lob an unsere medizinische Abteilung aussprechen - zwei Monate nach einem Knöchelbruch wieder am Feld zu stehen, ist großartig", lobte Sturm-Trainer Christian Ilzer.

Kommt Sarkaria zum Einsatz, wäre er theoretisch auch ein Kandidat für das ÖFB-Team und die EM in Deutschland. Vor seiner Verletzung, die sich der 27-Jährige am 7. März im Conference-League-Achtelfinale gegen Lille zugezogen hat, stand er auch im Kader von Teamchef Ralf Rangnick.