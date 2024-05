Rekordtorschütze und Aufstiegsheld: So gut war Simon Terodde in FIFA

FIFA 12: Simon Terodde - ST - Union Berlin - 64 GES

In FIFA 12 feierte Simon Terodde sein Debüt in FIFA Ultimate Team. Der Stürmer kam damals jüngst vom 1. FC Köln zu den Berlinern. In 27 Partien netzte der Youngster acht Mal. Ob da schon zu erkennen war, dass er in einigen Jahren den Torrekord der 2. Liga brechen würde? kicker eSport/EA SPORTS