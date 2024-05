Sandhausen verpflichtet Lorch

Als Tabellenachter kann der SV Sandhausen die laufende Saison fast schon austrudeln lassen - und kann seinen Blick auch schon auf die kommende Runde richten. Personell haben die Sandhäuser nun einen weiteren Neuzugang verpflichtet.

Wie der SVS am Mittwoch mitteilte, wechselt Jeremias Lorch von Ligakonkurrent Viktoria Köln an den Hardtwald. "Mit Jeremias konnten wir für die kommende Spielzeit einen gestandenen Drittligaprofi verpflichten, der verschiedene Positionen spielen kann und gerade in der Defensive enorme Qualität besitzt. Er wird unsere Abwehr stabilisieren", freut sich Sportdirektor Matthias Imhof auf den 28-Jährigen.

Cheftrainer Jens Keller sprach derweil über die Qualitäten des Innenverteidigers. "Jeremias bringt große Erfahrung mit, die sich in seiner Ballsicherheit bemerkbar macht. Durch über 170 Spiele in der 3. Liga ist er ein verlässlicher Rückhalt in der Abwehr- oder Mittelfeldzentrale", sagte der 53-Jährige.

Podcast BVB im Finale! Führt an Hummels und Schlotterbeck ein Weg vorbei? Borussia Dortmund steht im Finale der Champions League - weil Torschütze Hummels und Abwehrkollege Schlotterbeck abliefern und auch Pfosten und Latte helfen. Außerdem: Eine schöne Geste in Bremen, ein möglicher Neuzugang in Leverkusen - und die letzten Updates zum Halbfinal-Rückspiel zwischen Real Madrid und Bayern München. alle Folgen

Viel Drittliga-Erfahrung

Lorch durchlief die Jugend des VfB Stuttgart. In der laufenden Saison machte Lorch 36 von bisher 38 möglichen Pflichtspielen (3 Treffer, 4 Vorlagen) und ist damit im Mittelfeld- und Abwehrzentrum ein flexibler Stammspieler der Viktoria.

In der 3. Liga etablierte er sich bei der SG Sonnenhof Großaspach (51 Spiele, 1 Tor, 4 Vorlagen), ehe er 2017 nach Wiesbaden wechselte. Mit den Hessen schaffte er den Aufstieg in die 2. Bundesliga und kann auf 58 Spiele in Liga zwei und drei für den SVWW zurückblicken. 2020/21 wechselte er zu Viktoria Köln, für die er bislang 104 Einsätze bestritt - und dabei auf acht Tore und fünf Assists kam.

Nun also sucht Lorch eine neue Herausforderung beim SVS. "Die Ziele des SV Sandhausen stimmen mit meinen Ambitionen überein. Ich freue mich auf die Zeit beim SVS. In guten Gesprächen bemühten sich die Verantwortlichen um mich, das gab am Ende den Ausschlag", so der Abwehrmann, der nach Emmanuel Iwe der zweite Neuzugang für die Saison 2024/25 der Sandhäuser sein wird. Über Vertragsdetails machte der Klub keine Angaben.