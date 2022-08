Doppelpack am 34. Geburtstag: Lewandowski führt Barça zum ersten Saisonsieg

Der FC Barcelona hat am Sonntagabend den ersten Sieg in der neuen La-Liga-Saison gefeiert: Die Katalanen meisterten die schwere Auswärtsaufgabe bei Real Sociedad. Beim 4:1 schnürte Lewandowski an seinem 34. Geburtstag einen Doppelpack.

Erzielte seinen ersten Doppelpack in La Liga: Barcelona-Torjäger Robert Lewandowski. Getty Images