Salihamidzic zum City-Los: "Der stärkste Gegner"

Auf den FC Bayern wartet das nächste Kracher-Duell in der Champions League. Die ersten Reaktionen ...

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern München): "Ich spiele gerne gegen die Guten. Da sind unsere Jungs sehr konzentriert. Das ist eine Top-Paarung. Es ist ein schwerer Gegner, meiner Meinung nach der stärkste. Das ist wieder ein kleines Finale. Nach Paris ist das auch wieder eine Truppe, die sehr viel Qualität hat. Sie haben es gegen Leipzig sehr überzeugend gemacht. Wir sehen Pep Guardiola wieder. Ich freue mich auf die Spiele. Haaland ist einer der besten Stürmer der Welt, er macht das sehr, sehr gut dort. Wir haben aber schon gegen Paris sehr gut verteidigt. Ich glaube aber, dass sich City aktuell noch besser präsentiert. Ich glaube, City gegen Bayern ist das spannendste Duell im Viertelfinale. Ich glaube, dass wir gegen die besten Mannschaften auch die besten Leistungen bringen. Auch für die Fans sind das die Highlights der Saison."

Oliver Kahn (Vorstandschef FC Bayern München): "Auf dieses Duell können sich unsere Fans und die Fußball-Fans auf der ganzen Welt freuen. Manchester City ist eine absolute Top-Mannschaft, aber wir sind der FC Bayern München. Wir müssen und wir werden für diesen großen Gegner bereit sein. Es wird ein Wiedersehen mit Pep Guardiola, mit Erling Haaland, mit guten Bekannten aus der Bundesliga. Wer die Champions League gewinnen will, muss die Besten schlagen. Das ist die Herausforderung - und der stellen wir uns gerne."

Thomas Müller (Kapitän FC Bayern München): "Es ist schon lange her, dass Pep Bayern verlassen hat, jetzt das erste Spiel gegen sein Team. Wir freuen uns schon darauf. Manchester City ist wahrscheinlich das Hammerlos schlechthin, das man ziehen konnte. Sie sind eine Mannschaft, die extrem stabil ist, die über Jahre hinweg immer wieder gute neue Spieler dazubekommen hat, aber gut eingespielt ist. Es werden packende Spiele. Was ich super finde, ist, dass wir das Rückspiel in München haben. Wir gehen die Aufgabe mit breiter Brust an."

Leon Goretzka (Mittelfeldspieler FC Bayern München): "Man kann sicher nicht von Losglück sprechen. Aber es hat auch etwas sehr Schönes: Das ist ein Weg für wahre Champions und wir wollen welche sein. Von daher freue ich mich drauf. City hat herausragende Einzelspieler und einen sehr guten Trainer. Sie spielen schon eine Weile zusammen und wissen genau, was sie machen auf dem Platz, sind extrem ballsicher und haben ein gutes Positionsspiel. Wir werden die Aufgabe annehmen und freuen uns drauf."

Txiki Begiristain (Sportdirektor Manchester City): "Die Bayern sind mit uns einer der Titel-Kandidaten und sie haben mit Paris Saint-Germain einen der anderen Anwärter geschlagen. Es wird sehr schwierig werden, aber ich denke, wir werden auch für sie schwierig sein. Es wird auf jeden Fall ein hartes und schönes Spiel. Zwei gute Trainer, viele gute Spieler auf dem Platz und die Vorschläge der beiden Trainer und Vereine sind gut. Ich sehe eine große Show mit tollem Fußball."