Erst glücklos, dann wuchtig: Vlahovic dreht für Juve die Partie

Beim erneuten Aufeinandertreffen zwischen US Salernitana und Juventus Turin war bereits früh klar, ein zweites Schützenfest würden die Bianconeri nicht feiern können. Am Ende sorgte ein zunächst glücklos agierender Angreifer für den späten 2:1-Siegtreffer.

Es war eine deutliche Angelegenheit als Juventus Turin in der Coppa Italia US Salernitana mit 6:1 aus dem Wettbewerb schoss. Drei Tage später beim "Rückspiel" in der Liga ging es für die Bianconeri vor allem darum, mit Spitzenreiter Inter (2:1 am Vortag gegen Hellas Verona) Schritt zu halten.

Juve startet gut, lässt dann aber nach

Das Team von Massimiliano Allegri, der im Pokal noch ordentlich rotiert hatte, nun aber wieder auf sein Stammpersonal setzte - nur der gelb-gesperrte Locatelli wurde von Nicolussi Caviglia ersetzt -, legte richtig gut los und machte von Beginn an Druck. Der erste Abschluss gehörte aber dem gastgebenden Tabellenletzten. Szczesny parierte Sambias Versuch allerdings sicher (4.). Auf der anderen Seite wurde ein wuchtiger Danilo-Kopfball zur Ecke abgefälscht (8.).

Viel mehr brachte die Alte Dame, die weiterhin feldüberlegen war, aber nicht aufs Tor des Underdogs. Im ersten Durchgang wies die Statistik für die Gäste gar null Schüsse aufs Tor auf.

Maggiore trifft aus dem Nichts

Salerno hatte nicht recht viel mehr, aber einen entscheidenden Schuss mehr. Einen der seltenen Ausflüge veredelte Maggiore mit einem Schlenzer ins linke Eck zur Pausenführung (39.).

Mit Wiederbeginn schickte Allegri für die Offensive Iling-Junior (für den unsichtbaren Kostic) aufs Feld. Der 20-jährige Engländer war ein belebendes Element für die Offensive. Die dickste Chance bis dahin vergab McKennie leichtfertig. Der US-Amerikaner setzte einen Kopfball freistehend aus fünf Metern neben das Tor (49.).

Maggiore fliegt - Joker Iling-Junior trifft

Insgesamt fiel Juve immer noch zu wenig ein, gegen die vielbeinige Abwehr der Gastgeber. Weil der bereits verwarnte Maggiore kurz darauf ein schnelles Umschalten der Gäste gegen Rabiot vor dem Strafraum unterband, musste Salerno auf zwei wichtige Beine im Abwehrverbund in der Folge verzichten, denn der Torschütze sah die Ampelkarte (53.).

In Überzahl baute Juventus nun Druck auf - und stach dann auch zu: Vlahovic verpasste noch einen Querpass von Weah, dahinter jagte Iling-Junior die Kugel aber satt ins lange Eck (65.).

So richtig in Fahrt kamen die Bianconeri aber auch nach dem 1:1 nicht - vor allem weil die US Salernitana weiterhin defensiv alles reinwarf und auch offensiv zwei Nadelstiche setzte. Szczesny musste bei einem Distanzknaller von Bradaric eingreifen (66.), Simy verpasste eine Candreva-Hereingabe nur knapp (69.).

Juve hatte zwar ein paar kleinere Abschlusschancen, richtig ernsthaft in Gefahr geriet das Tor von Keeper Costil aber nicht - bis in die Nachspielzeit.

Vlahovic dreht die Partie

Dort schraubte sich nämlich der zuvor recht glücklos agierende Vlahovic nach einer Danilo-Flanke nach oben und setzte sie aus rund sieben Metern per Kopf wuchtig rechts unten ins Netz (90.+1).

Damit bleibt Juventus Spitzenreiter Inter weiter auf den Fersen. Auf Platz zwei liegend beträgt der Rückstand der Bianconeri zwei Punkte. Salerno steckt dagegen weiter im Tabellenkeller auf Rang 20 fest.

US Salernitana ist am 14. Januar ab 15 Uhr zu Gast bei der SSC Neapel. Juventus empfängt im Rahmen des Coppa-Italia-Viertelfinals Frosinone Calcio am Donnerstagabend (21 Uhr).