Siegtor, Rot, Slapstick-Konter, vergebener Elfmeter: Unfassbare Nachspielzeit für Inter

Inter Mailand legte gegen Hellas Verona im Kampf um die Tabellenführung vor. Beim 2:1-Sieg war nach 70 Minuten aber noch überhaupt nicht abzusehen, welche Dramatik sich in der Nachspielzeit ereignen sollte.

Emotionen hatte die Nachspielzeit für Davide Frattesi und alle anderen genügend zu bieten. DeFodi Images via Getty Images

Früh legte Tabellenführer Inter vor: Ex-Gladbacher Thuram ließ auf links stark prallen, Ex-Dortmunder Mkhitaryan nahm Tempo auf und setzte Martinez in Szene. Der Stürmer vollendet mit der Picke in die Ecke (13.).

Weil die Mailänder aber lange nicht nachlegten, wurden sie bestraft. Arnautovic, Sekunden zuvor für Inter eingewechselt, verlor den Ball und reklamierte vergeblich ein Foul. So rollte Veronas Konter über die rechte Seite, Suslov gab scharf nach innen, wo der ebenso gerade eingewechselte Henry sein Knie gekonnt in die Flugbahn hielt. Sommer war ohne Chance - Inter drohte das Remis (74.).

Lazovic beleidigt wohl den Schiedsrichter

Viele Highlights hatte sich die Partie aber für die Nachspielzeit aufgehoben: Zunächst vergab Unglücksrabe Arnautovic eine Riesenchance, indem er einen halben Meter vor der Linie des leeren Tores sich einfach wegblocken ließ und nicht an den Ball kam (90.+2).

Kurz darauf traf Bastoni aus dem Hinterhalt die Latte. Montipo klärte Barellas Nachschuss unzureichend zur Seite, sodass Frattesi angerast kam und den Ball über die Linie schlug. Das Guiseppe-Meazza-Stadion bebte (90.+3). Im Nachgang der Aktion sah Veronas Lazovic Rot - offenbar hatte er Schiedsrichter Michael Fabbri beleidigt.

Henry wird vom Helden zur tragischen Figur

Auf der Gegenseite traf Darmian Magnani klar am Fuß und verursachte nach VAR-Prüfung so einen Elfmeter (90.+9): die Chance zum abermaligen Ausgleich für Hellas. In der Zwischenzeit hatten übrigens Barella und Sanchez slapstickartig einen Konter vergeben, als sie zu zweit aufs leere Tor zuliefen und durch einen unsauberen Pass Barellas das sicher geglaubte 3:1 liegenließen (90.+7).

Zurück zum Strafstoß: Diesen schnappte sich Joker Henry, der ja schon per Knie erfolgreich gewesen war. Doch hier prallte sein Versuch vom Pfosten ab. Inters Spieler jubelten, als hätten sie gerade den Scudetto gewonnen. Aber wer weiß: Vielleicht werden diese zwei gewonnenen Punkte am Ende ja tatsächlich den Ausschlag geben.

Die Nerazzurri sind am 13. Januar ab 20.45 Uhr bei der AC Monza zu Gast. Hellas Verona empfängt am frühen Abend den FC Empoli (18 Uhr).