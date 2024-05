Große Abschiedsgefühle im Ludwigspark: Saarbrücken schlägt Freiburg II

Der 1. FC Saarbrücken hat sein letztes Heimspiel der Saison gewonnen. Am Sonntagabend bezwang die Elf von Trainer Rüdiger Ziehl den SC Freiburg II mit 2:1 und bescherte damit einem Trio einen gelungenen letzten Auftritt im Ludwigspark.

Lief am Sonntag zum letzten Mal im Ludwigspark auf: Marcel Gaus. IMAGO/Fussball-News Saarland

In der 65. Minute wurde es emotional. Es war noch keine zehn Minuten her, dass Stehle nach einem Querpass von Kerber mit einem Flachschuss das 1:0 für Saarbrücken erzielt hatte - jetzt erhob sich das Publikum und beklatschte den Spieler, der das Feld verließ: Gaus lief Richtung Außenlinie, klatschte in die Hände und ging unter Tränen vom Rasen.

Im Alter von 34 Jahren beendet der Linksverteidiger seine Karriere. Das Spiel gegen Freiburg II war das letzte, das Gaus im Ludwigspark bestritten hat - Selbiges gilt für Schreiber und Kerber, die Saarbrücken nach dieser Saison verlassen werden.

Es war also ein Abend der großen Abschiedsgefühle. In einer Partie, deren sportlicher Wert überschaubar war, wurde es noch einmal hochemotional. Das Publikum des FCS zog seinen Hut und bereitete Gaus, Schreiber und Kerber damit einen großen Abschied.

Beide mit zwei Wechseln

Nach dem 1:4 bei Preußen Münster änderte FCS-Coach Rüdiger Ziehl seine Startelf auf zwei Positionen: Uaferro und Rizzuto ersetzten Robin und Dominik Becker.

Freiburgs Trainer Thomas Stamm tauschte nach dem 3:1 gegen Regensburg ebenfalls zwei Mal: Anstelle von Lang und Müller begannen Rosenfelder und Manzambi.

Nur zwei gute Torchancen

Saarbrücken hatte zunächst zwar mehr vom Spiel, verstand es aber nur selten, Torgefahr zu erzeugen. So gab es im ersten Abschnitt lediglich zwei nennenswerte Strafraumszenen: Erst ließ Al Ghaddioui eine Freiburger Großchance aus vier Metern aus (21.), dann schoss Naifi auf der anderen Seite über das Tor, als er alleine auf Sauter zulief (23.).

Nach Wiederbeginn nahm die Partie an Fahrt auf. Stehle markierte das Saarbrücker 1:0 (58.), ehe Freiburg am Ausgleich schnupperte (68.) und Uaferro schließlich das zweite FCS-Tor erzielte (75.). Nun schien das Duell entschieden, doch Al Ghaddioui ließ noch einmal Spannung aufkommen (82.).

Am Ende aber brachte Saarbrücken den Vorsprung ins Ziel und feierte Schreiber, Gaus und Kerber zum Abschied. Das Trio wird jetzt noch ein letztes Mal im FCS-Trikot auflaufen. Am Sonntag (13.30 Uhr) trifft Saarbrücken auf Jahn Regensburg, Freiburg beschließt die Saison gegen Viktoria Köln.