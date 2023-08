Saarbrücken: Ambitioniert mit "Schock-Moment" und Fragezeichen vor dem Start

Am 6. August startet der 1. FC Saarbrücken bei Neuling SSV Ulm 1846 Fußball in die neue Spielzeit. Wieder ambitioniert. Aber mit einigen Fragezeichen.

Jüngst hatte der FCS seinen 120. Geburtstag mit einem rauschenden Fußballfest gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) gefeiert. Die Zeiten, als Saarbrücken in der Bundesliga vertreten war, sind aber längst vorbei. Letztmals 1992/93 ging es für die Saarländer im deutschen Oberhaus um Punkte, da setzte es gegen die Fohlen am 30. Spieltag im Mai 1993 ein 0:4, am Ende stand Platz 18.

Die Bundesliga ist weit entfernt, die 2. Liga, in der der FCS 2001/02 letztmals vertreten war, darf es für die ambitionierten Blau-Schwarzen aber dann schon mal wieder sein. Die drei Anläufe seit der Rückkehr in die 3. Liga 2020 scheiterten. Mit Platz 5, 7 und wieder 5 schnupperte der Traditionsklub zwar am Aufstieg, vergangene Saison lag der FCS vor dem letzten Spieltag gar mit einem Zähler Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz in Schlagdistanz. Das Ergebnis ist bekannt. Osnabrück rettete mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit den Gang ins deutsche Unterhaus, Saarbrücken stand am Ende mit leeren Händen da.

Und 2023/24? Der Aufstieg wurde als offizielles Saisonziel nicht verkündet, mitreden will Saarbrücken aber dennoch. Die Vorbereitung spricht durchaus dafür. Beim 2:1 im Test gegen den 1. FC Nürnberg, aber auch gegen Gladbach sowie bei der siegreichen Generalprobe gegen Union Titus Petange aus Luxemburg (2:1) lief es ordentlich, vor allem Rückkehrer Patrick Schmidt, mittlerweile mit reichlich Zweitliga-Erfahrung (78 Partien), macht Hoffnung. Allerdings muss der FCS auch die Abgänge von Adriano Grimaldi (Paderborn), Dave Gnaase (Osnabrück) und vor allem Torhüter und Führungsspieler Daniel Batz (Mainz) verkraften.

"Das ist ein Schock-Moment für uns alle": Jacob fehlt lange

Und den Ausfall von Sebastian Jacob. Der hatte sich im Oktober 2022 das Kreuzband gerissen, nachdem er bis dahin in elf Spielen mit sieben Toren und vier Vorlagen geglänzt hatte. In der Vorbereitung kehrte der Stürmer zurück und hat sich erneut einen Kreuzbandriss zugezogen. "Das ist ein Schock-Moment für uns alle. Sebi war auf einem guten Weg und wir hatten fest mit ihm gerechnet", erklärte Trainer Rüdiger Ziehl.

Kommt Lajugie?

Zum Saisonstart in Ulm ist die personelle Lage ohnehin angespannt - vor allem in der Defensive. Bjarne Thoelke (31) fehlt mit einem Muskelfaserriss, Boné Uaferro und Dominik Becker plagen muskuläre Probleme, beide sind fraglich. Kapitän Manuel Zeitz steht aufgrund einer Roten Karte aus der Vorsaison nicht zur Verfügung. Auch auf Mittelfeldspieler Calogero Rizzuto (Muskelfaserriss) muss Ziehl verzichten. Ob Francois Lajugie vom französischen Drittligisten FC Annecy eine Lücke schließen wird, bleibt abzuwarten.