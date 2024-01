Ruhnert lobt "fußballerische Qualitäten": Lübeck holt Stein von Union Berlin

Bundesligist Union Berlin und Drittligist VfB Lübeck haben sich auf einen Transfer von Yannic Stein (19) geeinigt. Das Torwart-Talent wird bis zum Ende der Saison ausgeliehen. Es ist die erste Leih-Station in der noch jungen Profikarriere von Stein.

Er erwärmte sich in dieser Saison auch schon im Bernabeu: Yannic Stein. imago images

Yannic Stein stand bis zur Saison 2019/20 bei Viktoria Berlin zwischen den Pfosten und wechselte dann nach Köpenick. Über die U 17 entwickelte sich der 1,90 Meter große Schlussmann zur Stammkraft bei den A-Junioren und absolvierte insgesamt 21 Pflichtspiele in der U-19-Bundesliga.

Seit dieser Saison gehört der gebürtige Berliner zum Profikader. Zudem sammelte Stein fünf Einsätze über die volle Zeit in der UEFA Youth League und unterstützte mit starken Leistungen das Nachwuchsteam des 1. FC Union Berlin.

"Mit Yannic haben wir ein junges Torwarttalent in unseren Reihen, das mit seinen fußballerischen Qualitäten überzeugt und täglich ein hohes Lernpotenzial zeigt", lobt Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, den Keeper: "Durch die Leihe zum VfB Lübeck möchten wir ihm eine größere Möglichkeit bieten, sich weiterzuentwickeln, extern Erfahrung zu sammeln und sein volles Potenzial auszuschöpfen."

Erstes Training am Mittwoch - Nachfolger für Kirschke

Stein unterzeichnete am Dienstag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 an der Lohmühle und wird am Mittwoch erstmals gemeinsam mit den neuen Kollegen trainieren. Beim VfB nimmt Stein die Position von Florian Kirschke ein, der zum Jahresende 2023 seine Laufbahn aus gesundheitlichen Gründen hatte beenden müssen.

Auch VfB-Sportvorstand Sebastian Harms ist angetan vom Neuzugang: "Mit Yannic Stein haben wir ein großes Talent für uns gewonnen. Er wird die Herausfordererrolle im Torwartteam hinter Philipp Klewin einnehmen. Dass er in seinem jungen Alter bereits fester Bestandteil eines Bundesliga-Kaders war und auch zu Union zurückkehren soll, dokumentiert den Stellenwert, den er sich bereits erarbeitet hat."

Harms schwärmt von der "starken Physis", der "hervorragenden Raumverteidigung" sowie dem "sehr guten" Verhalten im Eins-gegen-eins. "Wir trauen ihm mit voller Überzeugung zu, bei uns seinen Beitrag zu leisten, damit wir unsere Ziele in dieser Saison erreichen."

Stein selbst wird vom VfB wie folgt zitiert: "Ich freue mich sehr, hier auf der Lohmühle zu sein und nun auch die Mannschaft kennenzulernen. Lübeck ist eine schöne Stadt und ich denke, dass ich mich hier sehr wohl fühlen werde. Ich freue mich sehr über das Vertrauen und möchte mit meinen Qualitäten der Mannschaft helfen, um gemeinsam das Ziel Klassenerhalt zu erreichen."