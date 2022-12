Rücktritt trotz Tabellenführung: Tyrala nicht mehr Coach in Bövinghausen

In der Oberliga Westfalen ist der ambitionierte TuS Bövinghausen auf Kurs Durchmarsch in Liga vier - und dennoch hat Trainer und Ex-Profi Sebastian Tyrala nach dem jüngsten Erfolg am Samstag gegen Eintracht Rheine seinen Rücktritt erklärt. Auch sein "Co" und der Teammanager gehen.

Der Druck wurde zu groß: Sebastian Tyrala ist nicht mehr Bövinghausen-Coach. imago images/Fotografie73