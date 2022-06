Rückkehr nach Oldenburg: VfB holt Badjie aus Bremen

Der VfB Oldenburg hat Bremens Kebba Badjie verpflichtet. Der Stürmer spielte zuletzt auf Leihbasis in Halle.

"Wir freuen uns sehr, dass es mit der Verpflichtung geklappt hat. Kebba ist ein überaus talentierter Spieler, der offensiv flexibel eingesetzt werden kann und der seine Klasse bereits nachgewiesen hat", so Oldenburgs sportlicher Leiter Sebastian Schachten über die Verpflichtung des Stürmers, bei dem man überzeugt ist, dass er "sofort weiterhelfen kann".

Badje kennt Trainer Fossi aus gemeinsamen Zeiten beim VfL Oldenburg

Zur Verkürzung der Eingewöhnungszeit soll beitragen, dass Badjie mit Trainer Dario Fossi bereits in der Saison 2018/19 bei Stadtrivale VfL Oldenburg zusammengearbeitet hat, bevor er den Verein in Richtung Bremen verließ. "Ich habe mit Dario Fossi schon arbeiten dürfen und es hat mir großen Spaß gemacht. Der Trainer weiß was ich kann und ich weiß, dass ich mich mit seiner Hilfe noch weiter entwickeln kann“, beschrieb Badjie sein Verhältnis zum Trainer, unter dem er damals neun Treffer in 21 Regionalliga-Spielen erzielte.

Der VfB erhofft sich von Badjie nicht nur eine sofortige Verstärkung, sondern auch einen flexibel einsetzbaren Spieler, der dem Aufsteiger offensiv noch mehr Möglichkeiten gibt. "Kebba hat seine größten Stärken vielleicht auf der Aussenbahn, kann aber auch als zentrale Spitze oder als hängender Angreifer spielen", so Schachten.

Über die Vertragslaufzeit machte der VfB Oldenburg keine Angaben.