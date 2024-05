Rückkehr in die Heimat: Dresden verpflichtet Schreiber

Dynamo Dresden hat einen neuen Torhüter verpflichtet. Tim Schreiber, vergangene Saison an den 1. FC Saarbrücken ausgeliehen, kommt von RB Leipzig zum Drittligisten.

Dass Tim Schreiber über den Sommer hinaus nicht in Saarbrücken bleiben wird, war bereits seit vergangener Woche klar. Der FCS hatte bekanntgegeben, dass der 22-Jährige zu seinem Stammverein RB Leipzig zurückkehren werde. Die Sachsen haben im Kader aber keinen Platz für den Schlussmann und geben ihn nach insgesamt zehn Jahren nun fest ab.

"Tim Schreiber hat als Torwart eine tolle Entwicklung genommen und gerade in der vergangenen Saison für den 1. FC Saarbrücken gezeigt, welches Potenzial er mitbringt. Wir sind auf der Torwartposition allerdings bereits hervorragend besetzt. Deshalb war es uns wichtig, gemeinsam mit Tim nun einen festen Wechsel zu einem neuen Klub zu realisieren", wird Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder zitiert.

"Meine gesamte Familie ist schwarz-gelb geprägt"

Zugeschlagen hat die SG Dynamo Dresden, die Schreiber zur kommenden Saison fest verpflichtet. Der gebürtige Freitaler kehrt somit in die Heimat zurück. "Ich bin voller Vorfreude auf die Zeit in Dresden. Der Verein hat für mich nicht nur aufgrund meiner Heimat eine große Bedeutung. Die Spiele im Rudolf-Harbig-Stadion waren für mich als junger Fan und später als Spieler immer ein Highlight und meine gesamte Familie ist schwarz-gelb geprägt", äußert sich Schreiber zu seinem Transfer zur SGD, für die er bereits in der Jugend auflief.

Tim Schreiber bei seiner Vertragsunterschrift in Dresden. SG Dynamo Dresden

Über den Hainsberger SV, heute SC Freital, wechselte der 1,91 Meter große Torhüter erstmals zur SGD, ehe er nach vier Jahren über den SC Borea Dresden ins Nachwuchsleistungszentrum von Leipzig ging. In den zurückliegenden Spielzeiten lief Schreiber leihweise für den Halleschen FC, Holstein Kiel und zuletzt den 1. FC Saarbrücken auf. In der noch laufenden Saison sorgte Schreiber mit Saarbrücken vor allem im DFB-Pokal für Furore. Die Saarländer schafften es bis ins Halbfinale und besiegten dabei unter anderem den FC Bayern München, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach.

"Mit Tim konnten wir einen sehr talentierten und deshalb von zahlreichen Vereinen begehrten Torhüter für unsere Sportgemeinschaft gewinnen. Trotz seines jungen Alters kann er bereits eine stattliche Anzahl an Partien in der 3. Liga sowie 2. Bundesliga vorweisen. Seine Qualitäten konnte Tim in dieser Saison in Saarbrücken sowohl in der 3. Liga als auch im DFB-Pokal eindrucksvoll nachweisen", kommentiert David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation bei der SGD, die Neuverpflichtung.