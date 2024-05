Leihende: Schreiber zurück nach Leipzig - FCS wird Nachfolger "zeitnah" präsentieren

Tim Schreiber war Saarbrückens Garant bei der Pokal-Sensation gegen den FC Bayern - und fortan Stammkeeper des Drittligisten. Zum Saisonende wird der von RB Leipzig ausgeliehene 22-Jährige zu seinem Stammverein zurückkehren.

Sein bestes Spiel der Saison machte Tim Schreiber im DFB-Pokal - ausgerechnet gegen den Rekord-Titelträger FC Bayern. Beim 2:1-Sensationssieg im November 2023 war der von RB Leipzig ausgeliehene Keeper nur einmal zu überwinden und wurde mit der kicker-Note 1,5 zum Spieler des Spiels gekürt. Fortan war Schreiber, der zuvor nur beim abgebrochenen Spiel gegen Dresden in der Startelf gestanden hatte, auch in der Liga gesetzt (kicker-Notenschnitt 3,02). Für Tim Paterok, der die ersten 13 Liga-Partien das Saarbrücker Tor gehütet hatte, blieb nur noch die Bank.

Für die kommende Spielzeit wird sich der FCS aber eine neue Nummer 1 suchen müssen, denn Schreiber kehrt nach einem Jahr zu seinem Stammverein RB Leipzig zurück, das gaben die Saarländer am Mittwoch bekannt.

"Sein Potenzial unter Beweis gestellt"

"Tim hat bei uns die Einsatzzeiten bekommen, die für einen jungen Torwart notwendig sind. Er hat sein Potenzial unter Beweis gestellt und sich bei uns weiterentwickelt. Wir wünschen Tim bei seiner weiteren Karriere viel Glück und Erfolg", wurde Trainer Rüdiger Ziehl auf der Vereinswebsite zitiert.

Tim Schreiber bejubelt mit dem Siegtorschützen Marcel Gaus den 2:1-Sieg gegen den FC Bayern. IMAGO/Werner Schmitt

Leipziger Torhüter-Überangebot?

Schreiber kam 2014 als Zwölfjähriger zu RB Leipzig. Es folgten Leihstationen in Halle (Anfang 2021 bis Saisonende 2022) sowie Kiel (2022/23). Im März hatten die Sachsen auch die Vertragsverlängerung des 18-jährigen Torwarttalents Timo Schlieck bekannt gegeben.

Schon länger ist zudem klar, dass der wie Schreiber 22-jährige Maarten Vandevoordt zur kommenden Saison aus Genk nach Leipzig wechselt. Aktuell sind zudem noch Peter Gulacsi (34), Janis Blaswich (33) und Leopold Zingerle (30) unter Vertrag.

Bevor es für den gebürtigen Freitaler in die sächsische Heimat geht, stehen aber noch zwei Spiele für den 1. FC Saarbrücken an. Am kommenden Sonntag (19.30 Uhr) wird Schreiber im Ludwigspark gegen den SC Freiburg II offiziell verabschiedet. Das Saisonfinale bestreiten die Saarländer, für die der Aufstiegszug abgefahren ist, auswärts beim SSV Jahn Regensburg.