Rückkehr des Rückkehrers: Lukaku spielt wieder für Inter

Nach nur einem Jahr an der Stamford Bridge verlässt Romelu Lukaku den FC Chelsea vorerst wieder - und heuert erneut bei Inter Mailand an.

Die Heimkehr von der Heimkehr ist perfekt: In der kommenden Saison geht Lukaku wieder für Inter auf Torejagd. Nachdem sich ein Transfer in den vergangenen Wochen bereits angebahnt hatte, machten die Nerazzurri den Deal nun publik.

Der bullige Stürmer beendet damit zumindest vorübergehend das auch beim zweiten Versuch weiter enttäuschende Engagement bei Chelsea. Vorübergehend deswegen, da der Belgier nur leihweise für eine Spielzeit zurück in die Modestadt wechselt, eine Kaufoption oder -verpflichtung gibt es nicht, sein Vertrag bei den Blues läuft noch bis 2026.

Erfolg bei Inter, Enttäuschung bei Chelsea

Ob der 29-Jährige im Trikot der Nerazzurri an alte Leistungen anknüpfen kann? In Mailand erhofft man sich das ganz bestimmt. Zwischen 2019 und 2021 erzielte Lukaku in 95 Pflichtspielen 64 Tore für Inter und gewann in seiner zweiten Saison den Scudetto, ehe er für eine kolportierte Ablösesumme von knapp 113 Millionen Euro an die Stamford Bridge zurückkehrte, wo er schon zwischen 2011 und 2014 aktiv war - damals mit überschaubarem Erfolg, lediglich elf Spiele bestritt der Angreifer damals für die Blues.

Und auch der zweite Anlauf des belgischen Nationalspielers in London verlief nicht sonderlich gut. Im Oktober bremste eine Verletzung Lukaku aus, im Dezember gab der Belgier ein umstrittenes Interview, in dem er auch darüber sprach, eines Tages wieder zu Inter zurückkehren zu wollen. Sportlich spielte Lukaku unter Thomas Tuchel nicht die erste Geige, in der Rückrunde hatte der 1,90 Meter große Stürmer seinen Stammplatz verloren. Am Ende standen 15 Tore in 44 Pflichtspielen zu Buche - und die von ihm ersehnte Rückkehr nach Mailand.