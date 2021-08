Rot-Weiß Erfurt nimmt Gian-Luca Reck und Tom Woiwod unter Vertrag

Kurz vor Saisonstart hat Oberligist Rot-Weiß Erfurt seinen Kader mit Torhüter Gian-Luca Reck und Angreifer Tom Woiwod nochmal verstärkt. Der bisherige Duisburger A-Jugend-Keeper tritt in große Fußstapfen.

Der Name Reck steht in Deutschland für Qualität auf der Torhüterposition, schließlich hielt Oliver Reck zwischen 1983 und 2005 in der Bundesliga 471-mal reihenweise Bälle für Kickers Offenbach, Werder Bremen und Schalke 04. Zwei Meisterschaften, vier Pokalsiege, ein Europapokal-Sieg und der Europameister-Titel 1996 waren die Karrierehöhepunkte des heute 56-Jährigen.

Jetzt schickt sich Recks Sohn an, im Fußball Spuren zu hinterlassen. Nach einem Probetraining hat der traditionsreiche und ambitionierte NOFV-Oberligist Rot-Weiß Erfurt Gian-Luca Reck unter Vertrag genommen. Die vergangenen beiden Jahre spielte der 18-jähige Torhüter für die A-Jugend des MSV Duisburg. Oberliga, das wird in Erfurt wesentlich emotionaler als anderswo, daher sagt der junge Reck in einer Meldung der Erfurter: "Die Fans waren auf jeden Fall einer der Gründe, warum ich mich für den Wechsel zum FC Rot-Weiß Erfurt entschieden habe. Die Jungs haben mir Videos von vergangener Saison gezeigt - da habe ich Gänsehaut bekommen. Ich habe richtig Lust auf das Heimspiel am Sonntag."

Ebenfalls voller Vorfreude startet Tom Woiwod in sein Erfurt-Abenteuer. Auch der 20-jährige Angreifer, der vergangene Saison für den 1. FC Kaiserslautern II zweimal in sieben Oberliga-Spielen traf, konnte sich nach einem Probetraining über eine Verpflichtung freuen und sagt: "Ich will dabei helfen, die gemeinsamen Ziele zu erreichen und bin voller Zuversicht, dass wir gemeinsam mit den Fans in der kommenden Saison viele Siege feiern werden."