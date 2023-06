Rossipal-Nachfolger gefunden: Mannheim verstärkt sich mit Carls

Den Abgang von Stamm-Linksverteidiger Alexander Rossipal will der SV Waldhof Mannheim mit der Verpflichtung von Jonas Carls auffangen. Der 26-Jährige kommt vom SC Paderborn in die Quadratestadt.

Jonas Carls wechselt in die 3. Liga nach Mannheim. IMAGO/Fotostand

Nach einer nicht wirklich zufriedenstellenden Drittliga-Saison stellt sich der SV Waldhof Mannheim unter dem neuen Trainer Rüdiger Rehm auch neu auf. Im Kader der Mannheimer war nach dem Abgang des etatmäßigen Linksverteidigers Alexander Rossipal eine Lücke auf linken Seite der defensiven Außenbahn entstanden - diese soll nun Jonas Carls füllen.

Der 26-jährige Linksverteidiger, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft, kommt vom Zweitligisten aus Paderborn an den Alsenweg. Ganz zur Freude von Mannheims Sport-Geschäftsführer Tim Schork: "Früh haben wir gemerkt, dass er charakterlich und sportlich sehr gut in die Mannschaft passt. Durch seine Erfahrung und seine Qualitäten wird er uns weitere Stabilität im Defensivverbund geben. Mit seiner Geschwindigkeit wird er zudem Impulse in unser Offensivspiel bringen."

In der abgelaufenen Spielzeit kam er bei den Ostwestfalen lediglich auf zehn Pflichtspiel-Einsätze als Joker (zwei Vorlagen). Zuvor stand der Defensivmann, der aus der Jugend von Bayer 04 Leverkusen stammt, bereits beim 1. FC Nürnberg, Schalke 04 und Viktoria Köln sowie in Portugal bei Vitoria Guimaraes unter Vertrag.