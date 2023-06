Ablösefrei aus Mannheim: Rossipal schließt sich Hansa Rostock an

Nach den Verpflichtungen von Güler und Bachmann hat der FC Hansa Rostock seinen dritten Neuzugang für die kommende Spielzeit vorgestellt. Mit Alexander Rossipal verstärkt sich die Kogge auf der defensiven Außenbahn.

Die Planungen für eine weitere Saison in der 2. Bundesliga laufen an der Ostsee auf Hochtouren, Rossipal heißt der nächste Neue. Der Linksverteidiger und gebürtige Stuttgarter kommt ablösefrei vom SV Waldhof Mannheim aus der 3. Liga. Nach den Abgängen von Ryan Malone und Frederic Ananou ist zumindest eine Lücke in der Defensivabteilung des Rostocker Kaders wieder gefüllt.

Rossipal hatte direkt ein "gutes Gefühl"

„Alex ist ein robuster und laufstarker Außenverteidiger, der mit seinem Zielspiel auch in der Offensive Impulse setzen kann", wird Kristian Walter, Sportlicher Leiter der Ostseestädter, auf der Hansa-Website zitiert. Rossipal selbst spricht von einem "guten Gefühl", das er nach "sehr guten und intensiven Gesprächen mit dem Trainer und den Verantwortlichen" direkt gespürt habe.

"Als ich in Rostock die Bedingungen und das Stadion gesehen habe, musste ich nicht lange überlegen. Ich kann es kaum erwarten, vor den Fans im Ostseestadion aufzulaufen", blickt der 27-Jährige voller Vorfreude auf die neue Aufgabe voraus.

Zwischen 2021 und 2023 lief Rossipal in 60 Ligaspielen für den Waldhof auf und sammelte dabei 13 Scorerpunkte (4 Tore, 9 Assists). Mit dem SV Sandhausen schnupperte der Linksaußen in 13 Spielen schon Zweitliga-Luft.