4:0 gegen Rosengard: Bayern macht großen Schritt in Richtung Viertelfinale

Durch einen deutlichen Sieg beim FC Rosengard ist der FC Bayern dem Viertelfinale der Frauen-Champions-League ein großes Stück näher gekommen. Vier verschiedene Spielerinnen trafen für die Münchnerinnen in Malmö.

Mit dem Treffer zum 2:0 reihte sich auch Sydney Lohmann (re.) in die Liste der Torschützen gegen Rosengard ein. IMAGO/Bildbyran

Zu Gast beim FC Rosengard wollte der FC Bayern einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Viertelfinale machen. Münchens Trainer Alexander Straus änderte nichts an seinem Personal und schickte dieselbe Startelf wie beim 2:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende aufs Feld.

In Malmö hatten die Münchnerinnen erste Gelegenheiten durch Simon (5.) und Lohmann (7.), doch auch Rosengard näherte sich dem Tor von Grohs an. Die Torhüterin des FC Bayern musste aber im ersten Durchgang nur selten eingreifen.

Wenige Chancen auf beiden Seiten - Tainara trifft per Kopf

Mukasa im Tor von Rosengard wurde auf der anderen Seite auch nicht allzu oft geprüft. Bayerische Abschlüsse gingen neben das Tor wie der Schuss von Magull (18.), wurden geblockt wie Sekunden zuvor Stanways Versuch oder kamen gar nicht erst zustande: Immer wieder stimmte die Abstimmung im Angriffsspiel der Gäste nicht ganz und so standen die Münchner Offensivspielerinnen mehrfach im Abseits.

Am gefährlichsten wurde es für Mukasa zunächst durch eine eigene Mitspielerin: Arnardottir konnte nach einer Flanke von Simon nicht mehr schnell genug ausweichen, der Ball prallte von der Innenverteidigerin gefährlich aufs Tor, Mukasa parierte und klärte zur Ecke (38.). Die brachte dann die Führung für die Münchnerinnen: Magulls Flanke verwertete Tainara per Kopfball zum 1:0 (38.).

Magull muss verletzt ausgewechselt werden

Mit der Führung im Rücken kam Bayern nach der Pause zur nächsten guten Chance: Schüller kam zentral im Strafraum zum Abschluss, schoss jedoch daneben (48.). Auch Rosengard suchte den Weg nach vorne, blieb jedoch in seinen Aktionen ungefährlicher: Schoughs Mischung aus Flanke und Schuss ging neben das Tor (49.), Perssons Distanzschuss konnte Grohs parieren (53.).

Die bessere, gefährlichere Mannschaft kam aus München - und die musste nach einer knappen Stunde eine bittere Auswechslung verkraften: Magull hatte sich offenbar verletzt und musste angeschlagen aus der Partie genommen werden.

Bayern kontrolliert und erhöht nach Belieben

Von der Herausnahme ihrer Spielführerin ließen sich die Münchnerinnen allerdings nicht beirren: Lohmann nutzte eine zu kurze Abwehr von Mukasa und setzte den Ball platziert ins linke Eck (65.). Als acht Minuten später Stanway den Ball gegen Persson eroberte, sofort in Richtung Tor dribbelte und zum 3:0 traf (73.), waren die Münchnerinnen siegessicher: In der Folge kontrollierten die Gäste die Partie und konnten sogar noch erhöhen, denn die eingewechselte Landenberger traf aus der Distanz zum 4:0 (90.).

Mit dem wettbewerbsübergreifend fünften Sieg in Serie machten die Münchnerinnen einen großen Schritt in Richtung K.-o.-Phase. Im letzten Spiel des Kalenderjahres trifft der FC Bayern am kommenden Mittwoch (21 Uhr) auf Benfica Lissabon, ehe dann die Winterpause beginnt.