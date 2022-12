Stanway aus der Distanz, Lohmann aus spitzem Winkel: Bayern überwintern auf Platz zwei

Der FC Bayern München hat sein letztes Bundesligaspiel vor der Winterpause gewonnen und sich wieder auf Platz zwei geschoben. Gegen Bayer Leverkusen hatte der FCB zunächst alles im Griff und traf dann inmitten der besten Phase der Werkself zur Entscheidung.

Nach dem 3:1-Sieg in der Champions League gegen Barcelona stand für den FC Bayern München das letzte Bundesligaspiel des Jahres gegen Bayer Leverkusen auf dem Plan. Bei Schneefall taten sich die Bayern zunächst etwas schwer, kamen dann mit laufender Spieldauer aber immer besser in die Partie.

Nach einer halben Stunde besorgte Stanway mit einem schönen Treffer aus der Distanz die Führung (30.). Danach lief der Ball bei den Münchnerinnen deutlich besser, Schüller verpasste eine höhere Pausenführung (36.).

Lohmann trifft zur Entscheidung

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte der Schneefall nicht nachgelassen, der Druck der Bayern zunächst hingegen schon. Leverkusen wurde aktiver, Bayrings traf mit einem direkten Freistoß nur die Latte (55.). Die Münchnerinnen wirkten in dieser Phase nicht mehr so souverän, stachen dann aber eiskalt zu: Lohmann traf aus spitzem Winkel zum 2:0 (62.).

Der Treffer beendete die Bemühungen der Werkself, die in der Schlussphase nicht mehr gefährlich werden konnte. Die Bayern hingegen ziehen mit dem Sieg in der Tabelle wieder an Frankfurt, das am Freitag Potsdam besiegt hatte, vorbei und überwintern auf Platz zwei.

Zum Jahresausklang stehen für die Münchnerinnen noch zwei Spiele in der Champions League auf dem Plan. Am Donnerstag beim FC Rosengard (18.45 Uhr) und am 21. Dezember gegen Benfica (21 Uhr).