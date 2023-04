Abraham erhöht spät: Rom mit souveränem Sieg gegen Udinese

Während sich im Hinspiel Udinese Calcio mit 4:0 durchgesetzt hatte, ging das Rückspiel klar an die Römer. Am ungefährdeten Heimsieg ließ die AS Rom keine Zweifel aufkommen.

Mit gleich sechs Veränderungen schickte Roma-Coach José Mourinho seine Startelf nach dem 0:1 im Europa-League-Viertelfinale bei Feyenoord Rotterdam in die Ligapartie. Der Portugiese warf die Rotationsmaschine ordentlich an und brachte Llorente, Celik, Bove, El Shaarawy, Wijnaldum und Belotti von Beginn an gegen Udinese, das sich nach dem 2:2 gegen Monza weiterhin im Tabellenmittelfeld befand.

Cristante vergibt vom Punkt, doch Rom jubelt trotzdem

Obwohl beide Mannschaften mit ordentlich Zug zum gegnerischen Tor in die Partie starteten, ergab sich erst nach 22 Minuten die erste wirklich nennenswerte Torchance. Mit einem Kopfball aus rund fünf Metern scheiterte Mancini an Silvestri, der stark reagierte und den Ball reflexartig über die Latte lenkte.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde kamen die Römer zu ihrer besten Phase im ersten Durchgang - und gingen in Führung. Nachdem Silvestri erst einen Abschluss von Wijnaldum abgewehrt hatte (33.), musste sich der Keeper nur wenige Minuten später geschlagen geben. Einen gerechtfertigten Handelfmeter, den Pereyra verursacht hatte, schoss Cristante zwar erst an den Pfosten, durfte im Anschluss aber dennoch jubeln. Bove stand beim Aluminium-Abpraller richtig und schob ohne große Mühen zum Führungstreffer für die Gastgeber ein (37.).

Pellegrini erhöht nach Belotti-Assist - Pereyra vergibt vom Punkt

Während der erste Durchgang bereits von vielen Unterbrechungen geprägt war, startete auch der zweite Abschnitt etwas holprig. In der 55. Minute kam es dann doch zu einem schönen Spielzug, den Roma-Kapitän Pellegrini souverän per Rechtsschuss vollendete. Eingeleitet wurde die Situation von Stürmer Belotti, der nach einem Sprint die Übersicht behalten und perfekt zum Torschützen durchgesteckt hatte.

Dass bei Udinese am Sonntagabend nicht viel zusammenlief, zeigte sich mustergültig in der 69. Minute. Nachdem zuvor ein Handspiel von Mancini zum zweiten Handelfmeter des Abends geführt hatte, scheiterte Pereyra vom Punkt am richtig spekulierenden Rui Patricio.

Joker Abraham sorgt für den Schlusspunkt

Udinese entwickelte nach dem verschossenen Strafstoß kaum noch Gefahr, musste in der Nachspielzeit durch einen Abraham-Kopfball sogar noch das dritte Gegentor einstecken (90.+1). Mit dem ungefährdeten Sieg festigen die Römer ihre Position im Rennen um die Champions-League-Ränge und verkürzten den Rückstand auf Stadtrivale Lazio.

Für die Roma geht es am Donnerstag in der Europa League weiter. Im Rückspiel soll gegen Feyenoord Rotterdam ab 21 Uhr das Halbfinalticket gelöst werden, ehe am Montag, den 24. April, der Ligaalltag ruft: Ab 20.45 Uhr gastieren die Giallorossi in Bergamo bei Atalanta. Udine ist in der Serie A bereits am Sonntag wieder gefragt und empfängt um 15 Uhr die US Cremonese.