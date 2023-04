Defrel nutzt Fagioli-Aussetzer: Enttäuschendes Juve verliert in Sassuolo

Nach dem knappen Sieg in der Europa League gegen Sporting Lissabon war Juventus Turin auswärts bei Sassuolo Calcio gefordert. Dabei gingen die Turiner aufgrund einer schwachen Leistung verdient als Verlierer vom Feld.

Nach einer bis dato soliden Saison befand sich Sassuolo Calcio bereits vor dem Duell mit der Alten Dame im gesicherten Mittelfeld. Viermal hatte das Team von Alessio Dionisi in der Serie A in Folge gewonnen, ehe ein Remis gegen den FC Turin (1:1) und zuletzt eine 1:2-Niederlage gegen Hellas Verona folgten.

Juve-Trainer Massimiliano Allegri entschied sich nach dem 1:0 im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinals gegen Sporting Lissabon am Sonntagnachmittag für fünf Wechsel: Torhüter Perin, Fagioli, Paredes und Startelf-Debütant Barbieri starteten in Sassuolo. Außerdem setzte Allegri im Angriff auf Milik neben Vlahovic.

Kaum Torgefahr in Hälfte eins

Lange mussten die Zuschauer in Sassuolo auf den ersten nennenswerten Abschluss der Partie warten. Erst nach 20 Minuten spielten sich die Gastgeber über Lopez und Bajrami gefährlich vor den Turiner Strafraum, Bajrami verzog jedoch knapp über den Querbalken.

Als Drehpunkt des Spielverlaufs entpuppte sich auch diese Möglichkeit nicht, denn beide Teams hatten insbesondere im Spiel mit dem Ball enorme Probleme. Trotz einiger Ecken, bei denen die Gastgeber vermehrt das Nachsehen im eigenen Strafraum hatten, ging es letztlich torlos in die Kabinen.

Fagioli unglücklich - Defrel eiskalt

Nach dem Wiederanpfiff investierten die Hausherren deutlich mehr, erarbeiteten sich mehrere Eckbälle und kamen durch einen dieser ruhenden Bälle dann auch zum Torerfolg. Nachdem der zur Pause eingewechselte Defrel in der 57. Minute noch an Perin gescheitert war, sorgte der Stürmer rund acht Minuten später für die Führung. Bei einem Klärungsversuch hatte Fagioli den Ball unfreiwillig für Defrel aufgelegt, der aus der Drehung abzog und eiskalt rechts unten einschob (65.).

Schlussendlich reichte dieser Treffer von Defrel, doch auch Keeper Consigli hatte aufgrund einer sehenswerten Parade gegen Rabiot (73.) großen Anteil am Heimsieg Sassuolos. So blieb auch eine vergebende Kopfball-Möglichkeit von Ceide unbestraft, der in der 80. Minute freistehend die Vorentscheidung liegen ließ.

Durch die Niederlage verpassten es die Gäste aus Turin, den Abstand auf die internationalen Plätze weiter zu verkürzen. Nach dem Viertelfinalrückspiel in der Europa League bei Sporting Lissabon am Donnerstag (21 Uhr) wartet auf die Alte Dame Spitzenreiter Neapel in der Serie A (23. April). Für Sassuolo geht es am Samstag mit einem Auswärtsspiel bei US Salernitana weiter (15 Uhr).