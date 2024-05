Rödinghausen will "versöhnlichen Abschluss" und "frisches Blut in den Kader holen"

Das Saisonende ist auch immer die Zeit des Abschiednehmens. Das gilt beim SV Rödinghausen aus der Regionalliga West in diesem Jahr ganz besonders.

Mit Kapitän Daniel Flottmann zählt nicht nur der dienstälteste Profi zu den Spielern, die der SVR im Rahmen des letzten Saisonspiels am Samstag (ab 14 Uhr) gegen Fortuna Köln verabschieden wird. Mit 161 Einsätzen in der Regionalliga West seit Sommer 2017 ist der erfahrene Innenverteidiger, der am 6. August seinen 40. Geburtstag feiern wird, auch längst Rekordspieler des SVR in der vierthöchsten Spielklasse.

"Flotti hat in seinen sieben Jahren bei uns nicht nur als Abwehrspieler, sondern vor allem auch als Kapitän viel für den Verein geleistet. Dafür unseren herzlichen Dank und großen Respekt", würdigt Rödinghausens Geschäftsführer und Sportchef Alexander Müller den Führungsspieler zum Karriere-Ende. Bei Flottmann stand auch nach der aktiven Karriere eine Weiterbeschäftigung beim SVR im Raum. Der gebürtige Bielefelder entschied sich allerdings für einen Wechsel in das Nachwuchsleistungszentrum eines Profiklubs als U-19-Co-Trainer. Schon seit einigen Jahren ist Flottmann außerdem regelmäßig als Experte bei den Übertragungen von "MagentaSport" zur 3. Liga im Einsatz.

Wieder weiter oben angreifen

Dass Flottmanns letzte Saison als aktiver Spieler für den SV Rödinghausen insgesamt nicht nach Plan lief, daraus macht Müller keinen Hehl: "Hinter uns liegt - das müssen wir ehrlich konstatieren - eine insgesamt enttäuschende Spielzeit. Wir können mit Platz neun nicht zufrieden sein, weil wir uns alle mehr erwartet haben." Zwar könnte der SVR - ein Sieg gegen Flottmanns Ex-Klub Fortuna Köln vorausgesetzt - in der Tabelle noch ein wenig klettern. Der Kontakt zu Meister und Aufsteiger Alemannia Aachen war bei derzeit 21 (!) Punkten Rückstand aber schon frühzeitig abgerissen.

"Für die neue Spielzeit werden wir frisches Blut in den Kader holen, um wieder weiter oben anzugreifen", kündigt der Geschäftsführer an. Bei den "fünf bis sieben geplanten Neuzugängen" gilt es für Alexander Müller nicht nur die durch das Karriere-Ende von Flottmann entstehende Lücke in der Innenverteidigung zu schließen. "Im Team wird sich nach dem Abgang des Kapitäns auch eine neue Hierarchie bilden."

Ein weiteres Augenmerk der Verantwortlichen richtet sich auf den Offensivbereich. So wird sich der mit zehn Treffern erfolgreichste Torschütze Ramien Safi - im Sommer 2022 vom Bremer Oberligisten Brinkumer SV verpflichtet - zu einem höherklassigen Klub verabschieden. "Wir haben insgesamt zu wenige Treffer erzielt", sieht Müller angesichts der Ausbeute von 45 Treffern aus 33 Partien nicht nur tabellarisch für die bevorstehende Spielzeit 2023/24 viel Luft nach oben.

Bevor die Planungen weiter vorangetrieben werden, soll jedoch ein gelungener Saisonausklang gelingen. "Wir werden gegen Fortuna Köln alles investieren, um nicht nur für einen versöhnlichen Abschluss zu sorgen, sondern auch mit einem guten Gefühl in die neue Saison gehen zu können", so Alexander Müller.