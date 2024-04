"Richtig gute Warzone-Spieler": Frimpong über die besten Leverkusener Gamer

Leverkusens Jeremie Frimpong macht nicht nur auf dem Rasen eine gute Figur, sondern kann auch mit dem Controller umgehen. Welche Meister-Spieler den Niederländer noch übertreffen, hat er kicker eSport verraten.

"Videospiele sind sehr wichtig für mich", machte Jeremie Frimpong direkt zu Beginn des exklusiven Interviews klar. Der Bayer-Profi sei "mit ihnen aufgewachsen. Ich habe mein ganzes Leben mit Geschwistern, Freunden und Teamkollegen gezockt." Dieser Leidenschaft für Frames und Pixel entstammte auch die Kooperation des Fußballspielers mit Activision zum Release von Call of Duty: Warzone Mobile. Inklusive eines kleinen Show-Turniers am Smartphone.

Frimpong trat dabei gegen 24 andere Spieler an - und zeigte eine starke Leistung: Er schaltete sieben Gegner aus und beendete die Runde auf dem vierten Platz. "Nicht schlecht" fand der Niederländer sein eigenes Abschneiden. Dabei sei er noch nicht mal der beste Gamer der Werkself: "Es gibt einige richtig gute Warzone-Spieler bei Bayer Leverkusen. Robert Andrich, Amine Adli und Edmond Tapsoba sind stark", sagte Frimpong gegenüber kicker eSport.

"Der Beste"? Wo Frimpong wirklich glänzt

Nicht selten befinde sich bei Auswärtsreisen auch eine Konsole im Gepäck der Leverkusener - einige der neuen deutschen Meister "zocken einfach extrem viel". Frimpong bescheinigt der Gaming-Landschaft allgemein eine positive Entwicklung: "Im Laufe der Jahre sind die Spiele immer realistischer geworden. Mittlerweile sehen sie sehr echt aus."

Das gelte auch für Call of Duty: Warzone, wenngleich Frimpong seine persönlichen Stärken in anderen Varianten des Shooters sieht. "In Team Deathmatch, Free for All oder Zombies" sei der offensive Rechtsverteidiger schlicht "der Beste". Passend zur bisherigen Leverkusener Saison auf dem Fußballfeld.

Ob unsere Expertenrunde den 23-Jährigen auf seiner Position auch als besten Spieler der Bundesliga einschätzt, seht ihr heute Abend live auf unserem Twitch-Kanal. Ab 19.30 Uhr übertragen wir eine Sonderausgabe des kicker eSport Talk und wählen unser eigenes Team of the Season (TOTS).