FC 24: Neue Triple-Träume - So könnte Meister Leverkusen ohne Abgänge spielen

Angriff: Patrik Schick - Bayer Leverkusen - 82 GES

Weltklasse-Format hat Patrik Schick in Leverkusen noch nicht ganz nachweisen können - obwohl er viele Anlagen dazu besitzt. Der Tscheche traf allerdings immerhin zweimal in den letzten vier Bundesliga-Spielen. In unser Bayer-Dreamteam schafft er es knapp, obwohl sein Ersatzmann dasselbe Overall-Rating in FC 24 aufweist. kicker eSport/EA SPORTS