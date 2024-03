Rekordtor nach sechs Sekunden: Baumgartner schreibt Österreich-Geschichte

Christoph Baumgartner hat am Samstag das schnellste Tor der österreichischen Länderspielgeschichte erzielt. Der Leipzig-Legionär traf im Testspiel gegen die Slowakei nach nur sechs Sekunden.

Christoph Baumgartner hat sich am Samstag in die Geschichtsbücher des ÖFB eingetragen. Der 24-jährige Offensivmann von RB Leipzig traf im Testspiel gegen die Slowakei nach nur sechs Sekunden und erzielte somit das schnellste Tor der österreichischen Länderspielgeschichte. Baumgartner löste mit seinem Treffer Stefan Maierhofer ab, der im September 2009 in der WM-Qualifikation beim 3:1-Sieg gegen die Färöer in Graz nach 49 Sekunden jubeln durfte.

In der österreichischen Bundesliga hatte vor Kurzem Petar Ratkov einen neuen Rekord aufgestellt: Der Salzburg-Stürmer traf am 17. Februar im Auswärtsspiel gegen BW Linz noch um eine Sekunde früher als Baumgartner.

Der DFB-Rekord liegt indes bei neun Sekunden und wird von Lukas Podolski gehalten. Aufgestellt wurde dieser im Jahr 2013 bei einem Länderspiel gegen Ecuador.